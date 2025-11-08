『ベストアーティスト2025』11.29放送決定 今年は二部構成で1時間拡大 櫻井翔が見どころ語る！
『日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」』が、日本テレビ系にて11月29日に第一部、第二部の構成で放送されることが決定。第一部として同日15時55分からの1時間、放送が拡大する（※関東ほかで放送）。総合司会は櫻井翔、司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務め、総勢約40組のアーティストが登場する。
【写真】司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナ
2001年に放送を開始し、今回で記念すべき25回目の放送となる日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」。
今回の番組のテーマは、「音楽の旅〜Music journey〜」。終わることのない音楽の旅へ、視聴者を誘う。番組内ではテーマにちなんだスペシャル企画も予定だ。
なぜその楽曲が2025年に人々の心に響いたのか―2025年を彩ったトピックスとともに、ヒット曲を届け、この1年を音楽とともに振り返る。
総合司会・櫻井翔は今年の「ベストアーティスト」で楽しみにしていること、見どころを聞かれ、「今回は放送時間の幅が広くなり、第一部、第二部という構成で、例年より少し早い時間から第一部の放送が始まりますので、より多くのアーティストのみなさんにご出演いただけることを楽しみにしています」とコメント。
さらに「今回も、とても豪華なアーティストのみなさんにご出演いただき、海を渡った企画などもあるので、華やかな番組になると思います」と語っている。
また、今回の番組のテーマ「音楽の旅〜Music journey〜」”にちなみ、旅のお供になっている一曲、旅の思い出の一曲を聞くと、「全然季節は関係ないですが、ケツメイシの『夏の思い出』と『よる☆かぜ』は、夏の旅の思い出の曲です。まだ車の免許も取ったばかりで、初めて車で海に行くときに聞いていたのが、ケツメイシの『夏の思い出』でした」と明かした。
さらに、「嵐の『Turning Up』も、初めてロサンゼルスでミュージックビデオを撮ったということもあって、撮影かつ仕事でありながら、それ自体が『旅』だったという感じが強いですね。なので、あの曲を聴いたり、ミュージックビデオを見たりすると、5人でロサンゼルスに行ったことを思い出しますね」と話している。
『日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」』は、日本テレビ系にて11月29日放送。第一部は15時55分（※関東ほかで放送）、第二部は19時放送。
櫻井翔のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■総合司会／櫻井翔
――今年も「ベストアーティスト」の総合司会を務めることについて
今回、放送25回目を迎えるということで、歴史ある番組の節目のタイミングで、また総合司会を務める機会をいただけたことをうれしく思っています。
取材を受けた今日、「急に年末が迫ってきたな」という感じがしました（笑）。今回も、とても豪華なアーティストのみなさんにご出演いただき、海を渡った企画などもあるので、華やかな番組になると思います。
――今年の「ベストアーティスト」で楽しみにしていること、見どころ
今回は放送時間の幅が広くなり、第一部、第二部という構成で、例年より少し早い時間から第一部の放送が始まりますので、より多くのアーティストのみなさんにご出演いただけることを楽しみにしています。
――今回の番組のテーマ「音楽の旅〜Music journey〜」”にちなみ、旅のお供になっている一曲、旅の思い出の一曲は？
全然季節は関係ないですが、ケツメイシの「夏の思い出」と「よる☆かぜ」は、夏の旅の思い出の曲です。まだ車の免許も取ったばかりで、初めて車で海に行くときに聞いていたのが、ケツメイシの「夏の思い出」でした。
嵐の「Turning Up」も、初めてロサンゼルスでミュージックビデオを撮ったということもあって、撮影かつ仕事でありながら、それ自体が「旅」だったという感じが強いですね。なので、あの曲を聴いたり、ミュージックビデオを見たりすると、5人でロサンゼルスに行ったことを思い出しますね。
――視聴者のみなさまへメッセージ
ご出演いただくアーティストのみなさんが豪華なのはもちろん、楽しんでもらえるワクワクするような企画も粒ぞろいなので、ぜひ家族そろってご覧いただけたらなと思います。
