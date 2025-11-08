巨人・岡本和真内野手（２９）が７日、侍ジャパンの強化合宿が行われている宮崎市に到着した。井端監督から中軸候補として期待されており「井端さんの下では初めてですし、すごく楽しみです」と、８日の練習から２年ぶりに日本代表のユニホームに袖を通す。来年３月のＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）で対戦が決まっている韓国から“予行弾”を放ち、本番へ弾みをつける。

高揚感を胸に合宿地へ降り立った。羽田から空路で宮崎入りし、「力になれるように頑張ります」とうなずいた。８日から強化合宿に合流。世界一に輝いた２３年ＷＢＣ以来の侍ジャパンとなる。家庭の事情で２日遅れの参加となったが「けがなくできるように、しっかり準備して練習していこうと思いながらやってきました」と、Ｇ球場で自主練習を行い、ノックや室内フリー打撃を中心に万全の状態を維持してきた。

いきなりの“予行弾”に期待がかかる。１５、１６日に行われる強化試合の相手は韓国。来年ＷＢＣの１次Ｒ第２戦で戦う相手で、舞台も本番と同じ東京Ｄだ。２３年大会でも対戦し、５打数２安打１打点で１３―４の快勝に貢献しただけに、悪いイメージはない。

２３年３月の侍ジャパン壮行試合（対中日、バンテリンＤ）では、ＷＢＣ日本代表１号となる左越えアーチを放った。そこから始まった「世界一ロード」を再現するべく、満を持して代表に合流する。