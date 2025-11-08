¡Úµþ²¦ÇÕ2ºÐS¡ÛAIÍ½ÁÛ¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Î¥Ã¥È¡¡µ÷Î¥Å¬ÀÉ¾²Á
¡¡Åìµþ¥á¥¤¥ó¤Î2ºÐG2¡Öµþ²¦ÇÕ2ºÐS¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£»Ø¿ô¥È¥Ã¥×¡Ê83¡Ë¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¤Î¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Î¥Ã¥È¡£ÀéÆó¢ªÀé»Í¤Îµ÷Î¥±äÄ¹¤Ç¥ì¡¼¥¹ÆâÍÆ¤¬°ìÊÑ¡£Ì¤¾¡ÍøÀï¤Ï3ÇÏ¿Èº¹¤Î³Ú¾¡¡£Á°Áö¤â¤ß¤¸S¤Ï¥¹¥í¡¼¤ÇÆ¨¤²¤¿¾¡¤ÁÇÏ¤òÂª¤¨ÀÚ¤ì¤º¤Î2Ãå¤â¡¢¸åÂ³¤Ë¤Ï5ÇÏ¿Èº¹¡£¾å¤¬¤ê3F¤ÏºÇÂ®33ÉÃ3¤Ç¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤ò0ÉÃ9¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¤¤µ÷Î¥Å¬À¤È¹¥°Ì¤Ç±¿¤Ù¤ëÁàºîÀ¤âÉ¾²Á¡£2ÈÖ¼ê¤ÏÅöÉñÂæ¤Î¿·ÇÏÀï¡Ê5Ãå¡Ë¤¬¹¥ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¥Õ¥¯¥Á¥ã¥ó¥·¥ç¥¦¡£Çã¤¤ÌÜ¤Ï¡ý¤«¤é¡û¢¥¡ù¤È¢¤1ÈÖ¼ê¡Ê2Æ¬Æ±ÅÀ¡Ë¤Î5ÅÀ¤È¡¢¡û¤«¤é¢¥¡ù2ÅÀ¤Î·×7ÅÀ¡£
¡¡¢¡SIVA¡Ê¥·¥ô¥¡¡Ë¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤¬GAUSS¡Ê¥¬¥¦¥¹¡Ë¼Ò¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¶¥ÇÏÍ½Â¬AI¡£PC¥¦¥§¥ÖÈÇ¤È¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥êÈÇ¤¬¤¢¤ê¡¢Ëè½µËö¤Ë¿·ÇÏ¡¦¾ã³²¤ò½ü¤¯Á´¥ì¡¼¥¹Í½ÁÛ¤ò¸ø³«Ãæ¡£²áµî¤Î¥ì¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¤«¤é»»½Ð¤¹¤ë»Ø¿ô¡Ê100ÅÀËþÅÀ¡Ë¤ò´ð¤ËÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£