「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（７日、東和薬品ラクタブドーム）

男子ショートプログラム（ＳＰ）では今季ＧＰ初戦の鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が９８・５８点でトップに立った。第２戦優勝の佐藤駿（エームサービス・明大）が９６・６７点で２位。ＧＰデビューの垣内珀琉（ひょうご西宮ＦＳＣ）は１２位だった。

エース・鍵山が今季自己最高得点でＳＰ首位発進を決めた。ただ、スピンでのまさかのミスには浮かない表情。「ただぼうぜんとしている自分がいる。ジャンプは何とか耐えたけど、絶対にやってはいけないところでミスが出た」と悔しさをあらわにした。

全身でリズムに乗り、会場を巻き込んだ。冒頭の４回転−３回転のトーループをきっちり着氷。続く４回転サルコーでも３・７４点と高い出来栄え点をたたき出し、手拍子を誘った。

しかし、ほころびも出た。「記憶では初めて」というスピンでのミス。姿勢が崩れ「修正の利かないミス。０点だった。失敗を想定していなくて、いかにレベルとＧＯＥを取れるかという部分で練習してきた」。小さな失敗で１００点の壁を超えられず「点数の積み重ねは大事」と改めて痛感した。

気持ちの強さは発揮した。昨季は「周りの選手を気にしていた」というが、五輪シーズンの今季は「自分とうまく向き合えている」と一点集中。出番の直前に佐藤がノーミスの演技をしても「この会場に来てから、周りに流されず自分のペースできている」と、堂々と滑りきった。

ミラノ・コルティナ五輪へ大事なＧＰ初戦。「最終滑走は慣れている。どんなに前の人が良い演技をしても、やらなきゃいけないことを落ち着いてやれば大丈夫」。フリーはノーミスを披露して、弾みをつける。