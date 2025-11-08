元テレ東・福田典子アナ「ええ、履いていますよ例の靴」 交際＆同棲明かした花田優一のブランド靴愛用に反響「良い女」「お幸せに！」
元テレビ東京アナウンサーで現在フリーの福田典子（34）が8日、自身のインスタグラムを更新。交際を宣言した元横綱・貴乃花光司と元フジテレビアナウンサー・河野景子元夫婦の長男で靴職人・タレントの花田優一のブランドであるMr.HANADAの靴を着用した姿を披露した。
【写真あり】「ええ、履いていますよ例の靴」元テレ東・福田典子アナ、交際相手・花田優一のブランド靴着用で笑顔
福田は、7日放送のTOKYO MXの生情報番組『5時に夢中！』（月〜金 後5：00）に出演。花田との交際を認め、「一緒にいま住んで、生活は一緒にしています」と説明。付き合ったきっかけは「10年来の友人だったんですが、私が疲弊してたときに支えになってくれた」と明かしていた。
投稿はこの放送について書かれており、「初TOKYO MX 5時に夢中！ありがとうございました！」と感謝。「バラエティ、むずかしい！笑 でもあっという間で楽しかったです」と充実のひと時だったことを伝え、「出演者のみなさま、スタッフのみなさま、ありがとうございました！」とつづった。
そしてこの日のコーディネートについて「dress #laboutiquebonbon」「shoes #MrHANADA」とつづり、「ええ、履いていますよ例の靴」と花田のブランドの靴を愛用していることを明かし、着用した写真を公開した。
この投稿に「良い女だね」「お幸せに！」「足長いかっこいい！」などの反響が寄せられている。
【写真あり】「ええ、履いていますよ例の靴」元テレ東・福田典子アナ、交際相手・花田優一のブランド靴着用で笑顔
福田は、7日放送のTOKYO MXの生情報番組『5時に夢中！』（月〜金 後5：00）に出演。花田との交際を認め、「一緒にいま住んで、生活は一緒にしています」と説明。付き合ったきっかけは「10年来の友人だったんですが、私が疲弊してたときに支えになってくれた」と明かしていた。
そしてこの日のコーディネートについて「dress #laboutiquebonbon」「shoes #MrHANADA」とつづり、「ええ、履いていますよ例の靴」と花田のブランドの靴を愛用していることを明かし、着用した写真を公開した。
この投稿に「良い女だね」「お幸せに！」「足長いかっこいい！」などの反響が寄せられている。