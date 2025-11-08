漢字を「書かずに覚える」息子のためのアプローチに反響「かわいいし覚えやすい」「目から鱗」【ママリ】

漢字は視覚的に覚えるのも◎

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ヤッシー(@84yame1000)さんの投稿です。漢字や英単語、専門用語など、勉強をする中でなかなか覚えられない…と壁にぶつかったことはありませんか？ヤッシーさんの息子さんは、漢字の「弟」がどうしても覚えられなかったそう。そこで、学び方のアプローチを変えてみることに。その人に合った学び方の重要性に注目が集まりました。

投稿者・ヤッシー(@84yame1000)さんの息子さんは、漢字の「弟」がどうしても覚えられなかったそう。そこで、学び方のアプローチを変えてみることに。しばらくして書いてみると、完璧に覚えられていました！その人に合った学び方の重要性に気づかされる投稿です。

©84yame1000

漢字は書かないと覚えられないか。



息子の宿題を見ていると

「弟」

が書けない。

どの画が違うというレベルではない。



そこで、マンガにして机に貼っておいた。

練習などは特に何もしない。



しばらくして書かせてみたら、

完璧に覚えていた。



「書く練習」

無しでも覚えられる事もある。

ヤッシーさんは「弟」がどうしても覚えられない息子さんのため、4コマのかわいらしい漫画にして机に貼りました。すると特に練習はしていないそうですが、完璧に覚えられたそうです。



イラストのおかげで形がイメージしやすいですし、口に出してみると絵描き歌のように覚えられるかも！ひたすら書いて覚える、という方法が合わない場合は目から、耳から、というアプローチもできそうですね。



この投稿には「学び方は一つじゃ無くて、自分なりの学び方や必要なツールを知る方が大切かもしれない」「うちも覚えられないんですけど、語呂合わせで覚える本を買ったら覚えられました！」といったコメントが寄せられていました。“覚える”という結果に辿り着くための方法はさまざま。違った方法でも覚えられる、とためになる投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）