£Ä£å£Î£Á¡¡Æ£Ï²¤È¤ÎÍèµ¨·ÀÌó¹ç°Õ´Ö¶á¡¡ÌÚÂ¼µåÃÄ¼ÒÄ¹¤¬¿ÊÄ½¾õ¶·ÌÀ¤«¤¹
¡¡£Ä£å£Î£Á¤ÎÌÚÂ¼ÍÎÂÀµåÃÄ¼ÒÄ¹¤¬£·Æü¡¢²£¿Ü²ì»ÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢º£¥ª¥Õµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤È¤ÎÍèµ¨·ÀÌó¤¬¹ç°Õ´Ö¶á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÁêÀî¿·ÂÎÀ©¤Ç·Þ¤¨¤ëÍèµ¨¤Ø¡¢µåÃÄ¤âÁ´ÎÏ¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âº£Ç¯£··î¤ËÅÅ·âÆþÃÄ¤·¤¿Æ£Ï²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÚÂ¼µåÃÄ¼ÒÄ¹¤Ï¤³¤ÎÆü½é¤á¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤È¤·¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Äó¼¨¤¹¤ë¤â¤Î¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¤¤¤ÄÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê²¹ÅÙ´¶¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢»ÄÎ±¸ò¾Ä¤¬¤¹¤Ç¤ËÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ£Ï²¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º»±²¼£³£Á¥¿¥³¥Þ¤ò¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤ê¡¢º£µ¨¤Ï£³Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¡£ÆþÃÄ²ñ¸«¤ÎÀÊ¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤½¤Î¾ðÇ®¤Ë±þ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È·èÃÇÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¿·Å·ÃÏ¤Ç¡¢£²£¶Ç¯¤âÏÓ¤ò¿¶¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£¶»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£±¾¡£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£°£¹¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÃæ·Ñ¤®¤ÎÄ´À°¤â¿Ê¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£Ã£Ó¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤¯£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ²£¿Ü²ì»ÔÆâ¤Î£²·³»ÜÀß¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢Æ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£