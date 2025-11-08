「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（７日、東和薬品ラクタブドーム）

女子ＳＰは今季で競技引退を表明している２２年北京五輪銅メダリストの坂本花織（２５）＝シスメックス＝が今季自己最高となる７７・０５点でトップに立った。青木祐奈（ＭＦアカデミー）は５６・７２点で９位、樋口新葉（ノエビア）は５３・１５点で１０位と出遅れた。男子は鍵山優真（２１）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が９８・５８点で首位発進した。第２戦優勝の佐藤駿（エームサービス・明大）が９６・６７点で２位、垣内珀琉（ひょうご西宮ＦＳＣ）は１２位。佐藤は３位以内、坂本は優勝すれば、ＧＰファイナル（１２月４〜６日・名古屋）進出が決まる。

演技を終え、坂本に柔和な表情が戻った。「昨日の練習から今日の練習まで吐きそうなほど緊張していたが、試合では落ち着いて納得のいく演技ができた」と振り返った。

ＳＰ曲「タイム・トゥ・セイ・グッバイ」に合わせ、冒頭の３回転ルッツを成功させると、３回転フリップ−３回転トーループの連続ジャンプも難なく降りた。経験値のある豊かな表現力でリンクを広く使い、ノーミス演技。滑り終えると、万雷の拍手を浴びながら力強くガッツポーズした。

１０月のＧＰシリーズ第１戦フランス大会では２２４・２３点をマークしながら、中井亜美に次ぐ２位。２度目の連覇がかかる今大会も、前日の公式練習では「ミスは許されない」「１個ミスをすると結構崩れる傾向にある」など、陽気な性格の坂本にしては珍しくナーバスな言葉を口にしていた。この日も昼まで食欲がなく「ご飯も喉を通らなかった」と明かした。

しかし「緊張し疲れたのもある。いろんな人と話して気を紛らした」と自己コントロールして平常心を取り戻した。表現力、演技構成点は３項目すべて９点台をマーク。「今回は３項目とも９点台にできたのは成長。フランス大会はバタバタしてタイミングが合わなかったが、今日はいつも通りハマっていた」と手応えを得た。

２位に１０点近く差をつけて８日のフリーに臨むが、余裕はみせない。「１０点差なんて、一つコケたら５点以上取りこぼす。一つのミスも許されないと思っている。最後まで気を抜かずやります」と表情を引き締めた。