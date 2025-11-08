「女子ゴルフ・ＴＯＴＯジャパンクラシック・第２日」（７日、瀬田ＧＣ北Ｃ＝パー７２）

２アンダー、２５位からスタートした荒木優奈（２０）＝Ｓｋｙ＝がこの日７バーディー、１ボギーの６６で回り、通算８アンダー、７位に浮上した。首位は申ジエ、畑岡奈紗の通算１１アンダー。年間女王を目指す佐久間朱莉（２２）＝大東建託＝はこの日６６、通算９アンダーの４位と好位置につけている。

荒木は前半５バーディーとチャージをかけて、上位に食い込んでいった。特に３、５番で「長いパットが入った。出だしでいいバーディーを取れたことで流れに乗れて、ビッグスコアが出ましたね」と満足げに振り返った。

唯一のボギーは１７番。「昨日、１２番でリーダーズボードを見たら『３位だ』と思った瞬間、１３番でダボを打ったので、今日は見ないようにしたら１３番でバーディー。なのに１７番のところでボードが見えちゃって（ボギーになった）」と頭をかいた。

それでも首位とは３打差と十分な圏内だ。優勝すれば米ツアー出場権が得られるが、今のところ「深くは考えてないですね。優勝したら考えてみます」と、目先のプレーに集中する。

この日は妹の七海（１８）が受験するプロテストの最終日。残念ながら合格圏外の４０位でプレーを終えており「私も１回落ちているし、難しい。また１年頑張ろうという感じですね」と荒木。その分も「たくさん稼ぎたい」と、残り２日、好プレーで妹にエールを届ける。