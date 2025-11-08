ËÌÂ¼¾¢³¤¡¡´¶·ã¡ª¾¾ËÜ½á¤«¤é¡ÈÇ®¤¤¡É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÖÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤¦°ìÊâÁ°¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±é±Ç²è¡Ö¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡×¤Î¸ø³«¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¶¦±é¤ÎÎÓÍµÂÀ¡Ê£²£µ¡Ë¡¢ÅÄî´ÏÂÌé¡Ê£´£°¡Ë¡¢Îæ¹ë°ì¡Ê£³£¶¡Ë¤È¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Ï¸½ÂåÆüËÜ¤Î¼ã¼ÔÁü¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹ºîÉÊ¤Ç¡¢Âè£³£°²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤ÇËÌÂ¼¡¢ÎÓ¡¢°½Ìî¹ä¤Î£³¿Í¤¬ºÇÍ¥½¨ÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ËÌÂ¼¤Ï¸ý¥³¥ß¤Ê¤É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¡Ø¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡Ù¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Æ¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÎÄìÎÏ¤òËèÆü¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶È¼Ô¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¡Ê¸«¤¿¤È¡Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¡ÊÍò¤Î¡Ë¾¾ËÜ½á¤µ¤ó¤«¤éÏ¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Êý¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤È´î¤Ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡ËÇ®¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÀþ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÍ¤¬Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤¦°ìÊâÁ°¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÀèÇÚ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£