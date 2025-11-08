ユーチューバーでタレントのフワちゃんが７日に東京・後楽園ホールで開催された女子プロレス団体「スターダム」の大会に電撃登場してプロレスでの活動再開を表明し、スターダム入団も明かした。昨年８月、タレント・やす子に対するＸへの不適切投稿で活動を休止していた。

フワちゃんは会場が騒然となる中、青いコスチューム姿で入場。騒動を陳謝し「改めなければならないことがたくさんあり、猛省しております」と述べた。休止中の過ごし方を「自分の強みをまた発揮できるところはあるのか？試行錯誤しながら考え、精進し、生活しておりました。この期間で敬語も学びました。そして新しい夢ができました」と明かし、「どうしてもまた挑戦したいもの。それはプロレス一択でした！」ときっぱり。

２０２２年１０月にスターダムでプロレスデビューし、２３年４月に２戦目を行ったフワちゃんは「反省やみそぎのためではありません。大好きなプロレスに本気で向き合う覚悟を持ってあいさつをしに来ました」と決意表明し、１２・２９両国国技館大会での“再デビュー”を宣言。「見たことがないぐらい真剣なフワちゃんをみんなに見てほしい」と呼びかけた。