阿部巨人の外野バトルに新たな刺激が加わった。１０月２３日のドラフトで育成５位指名したオイシックス・知念大成外野手（２５）が７日、ＧタウンとＧ球場室内での秋季キャンプに合流。まだ仮契約前だが、学生や社会人でなければ、この時期に練習参加できる点を生かして異例の形が実現した。

外は真っ暗となった午後５時。ＧタウンとＧ球場の室内で約８時間の猛練習を終えると知念はへとへとになった。秋季キャンプ初参加で“プロの洗礼”を浴び、「キツかったです。これがプロなんだなと。もっと体力をつけて戦力になれるように頑張りたい」と気持ちを新たにした。

午前中は左翼でのシートノックなどを行い、フリー打撃では１５スイングで１本のサク越え。安打性は９本と、昨季打率３割２分３厘でイースタン首位打者を獲得したコンタクト力の高さを示した。一方でロングティー打撃では阿部監督から下半身を強化するメニューを課され、最後は足をつって倒れ込む場面も。「こんな練習で倒れないようにもっと準備して鍛えていきたい」と、入団前から貴重な経験を積んだ。

８日の紅白戦は出場しない予定だが、１２日の紅白戦は状況次第で出場の可能性もある。「今日の気持ちを５年後も１０年後も持ち続けて必死にやりたい。このキャンプで鍛えて（来季に力を）発揮できるようにやっていきたい」と気を引き締めた。（田中 哲）