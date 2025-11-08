夫「ぼくは理想の夫」→妻がSNSに暴露した地獄の結婚生活｜極論被害妄想夫#13【ママリ】
かすみさんは、すぐるにたのまれた買い物に不足があったことをあやまりつつ、娘が「パパの手料理を楽しみにしている」と伝えました。すると、きげんが良くなったすぐるは、再び料理を作り始めます…。
©神谷もち
©神谷もち
サフランがないだけで、「もう一生、家族サービスはしない」と言い出した すぐる。被害妄想と極論がはげしい夫をなだめるのも大変です。
©神谷もち
©神谷もち
すると、長女のあやみが「パパのごはん食べたい」と言いました。
©神谷もち
©神谷もち
娘の言葉で、きげんを直した様子ですね。
©神谷もち
©神谷もち
自分のことを「いい夫」「かすみたちは幸せもの」と言いますが、かすみさんの表情はとても幸せそうではありません。
©神谷もち
夫の非常識な言動に対し、かすみさんの心はすっかりすさんでいるようです。
すぐるの前では、従順にふるまいますが、本心はそうではないようですね。
「家族のために頑張ってる」のは同じ
©神谷もち
©神谷もち
©神谷もち
本作は、モラハラ気質の夫と向き合う専業主婦の姿を通じ、「家族」のあり方を問いかける物語です。
かすみさんは、家事や育児を一手に担い、2人の娘を育てながら、夫・すぐるさんを支えています。日々の生活の中で、子どもたちの将来を考え、家族を思いやり、夫にもねぎらいの言葉を欠かしませんでした。ですが、すぐるさんは、そんな、かすみさんの人生や気持ちに寄り添おうとはしません。
「自分が稼いでいるから」「妻が家庭を守るのは当然」と考え、かすみさんの努力に感謝することなく、思い通りにならないと怒りをぶつけてしまいます…。
そして、すぐるさんのある行動をきっかけとして、かすみさんはついに、「離婚」を意識し始めます。
「家族のために」という気持ちは、本来、互いを思いやることから生まれるもの。独りよがりになれば、それは、ただの「押し付け」になってしまいます。一番近くにいるのは、他でもない「家族」です。家族への感謝や思いを、日々、言葉や行動で伝えることの大切さを、静かに教えてくれる作品です。
記事作成: akino
（配信元: ママリ）