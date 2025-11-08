µð¿Í¡¦°éÀ®¥É¥é£µÃÎÇ°¤Ë¡È¥×¥í¤ÎÀöÎé¡É¡¡°ÛÎã¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¹çÎ®¤â±¦Â¤Ä¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡Ö¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥×¥í¡×
¡¡¡Öµð¿Í½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£·Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¡¦ÃÎÇ°ÂçÀ®³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡á¤¬£·Æü¡¢Åìµþ¡¦°ð¾ë»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µð¿Í¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹çÎ®¡£º£½©¥É¥é¥Õ¥È¤Î»ØÌ¾Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢°ÛÎã¤Î¥×¥í¥¥ã¥ó¥×»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¤á¤ÆÂÎ¸³¤¹¤ëÆ´¤ì¤ÎÀ¤³¦¡£¤À¤¬¡¢¹â¤Þ¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¥×¥í¤ÎÀöÎé¤Ë¤«¤¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£¸áÁ°Ãæ¤Ï¾ìÌÌ¤Ë±þ¤¸¤¿ÂÇ·â¡¦ÁöÎÝÎý½¬¤ä¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ã²½¤â¡¢ºÇ¸å¤Î¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï±¦Â¤ò¤Ä¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¶î¤±´ó¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÎÇ°¤â¡Ö¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¥×¥í¤Ê¤ó¤À¤È¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£ºòÇ¯¤«¤é¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢£±Ç¯ÌÜ¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢º£µ¨¤ÏÂÇÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¡££²·³¤Ê¤¬¤é¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ËÜÊª¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ê¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤³¤ó¤ÊÎý½¬¤ÇÅÝ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤â¿·¤¿¤Ë¸á¸å¤ÎÎý½¬¤Ø¡£Ìó£¸»þ´Ö¤Î¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤ò´°Áö¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¦¥Á¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£Æü¤Îµ¤»ý¤Á¤ò£µÇ¯¸å¡¢£±£°Ç¯¸å¤â»ý¤ÁÂ³¤±¤ÆÉ¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤éÌîµå¿ÍÀ¸¤Î°ú¤½Ð¤·¤âÁý¤¨¤ë¡×¤È±þ¤¨¤¿ÃÎÇ°¡£Î©¤Ä¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤ÈèÏ«´¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÌÜ¤Îµ±¤¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡ÃÎÇ°¡¡ÂçÀ®¡Ê¤Á¤Í¤ó¡¦¤¿¤¤¤»¤¤¡Ë£²£°£°£°Ç¯£´·î£²£·ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢£²£µºÐ¡£²Æì¸©½Ð¿È¡££±£¸£±¥»¥ó¥Á¡¢£·£µ¥¥í¡£º¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡¢³°Ìî¼ê¡£²Æì¾°³Ø¡¢²ÆìÅÅÎÏ¡¦£Â£Ã¡¦¿·³ã¤ò·Ð¤Æ£²£´Ç¯¤«¤é¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¡££²£µÇ¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È¤Çµð¿Í¤«¤é°éÀ®£µ°Ì¤Ç»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ë¡££²£µÇ¯¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¤Ç£±£±£¶»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨£²£¸£¶¡¢£¹ËÜÎÝÂÇ¡¢£µÅðÎÝ¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£