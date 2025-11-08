阪神・山田脩也内野手（20）が、安芸キャンプの“守役”に名乗りを上げた。7日に第2クール第2日を迎えた高知県安芸市での秋季キャンプ中に、チームは中日との練習試合を2試合行う。藤川球児監督（45）が生チェックする前で力を付けた守備をアピールし、来季の遊撃争いに割って入る構えだ。

山田がグラウンドを引き揚げるころには日が沈みかけていた。特守でノックの雨あられを受け一日を締めくくった。しかし、表情に疲労感はない。9日は高知市春野で、16日は安芸で中日戦を実施予定。藤川監督にアピールする絶好の機会だ。端正なマスクを変えることなく、静かに闘志を見せた。

「（監督は）普段はiPadとかで試合を見ると思うけど、生で見ることによって、タブレットでは感じられない部分があると思う。そういう細やかな部分ができればと思う」

高卒2年目の今季も2軍で過ごしたため、指揮官にプレーを見せるのは、実質的に今春の宜野座キャンプ以来になる。その間、満足いく結果を残したとは言えない。ウエスタン・リーグでは遊撃手として76試合に先発出場して20失策を犯した。華麗な遊撃の守りを買われて23年ドラフト3位で仙台育英（宮城）から入団しただけに、ミスの多さを「もう論外ですね。守備でお金を稼ぎたいという気持ちが凄くある。いろいろ反省が出た」と重く受け止める。

実は今季1度だけ、藤川監督が視察する前でプレーをしている。9月24日の同リーグ・広島戦。この時もゴロを後逸する失策をした。苦い記憶を払拭するために、今秋は「守備をもう一回、基礎基本を大切にしている」とディフェンス磨きに重点を置く。今秋の中日戦は練習の成果を見せる場なのだ。

藤川監督は成長を認める。「体がどっしりしてきた。バッティングも飛距離が伸びてきた。（守備の）体勢もかなり低く下りるようになった」。今季の遊撃手は、木浪、小幡、熊谷が就いて流動的だった。山田にすれば、この秋に名前を売り、来春にその争いに加わりたいところ。同期で同ポジションの百崎の持ち味が「打」なら、こちらは「守」。若手が集う安芸の“守役”は譲れない。 （倉世古 洋平）