１２月２７日にサウジアラビア・リヤドで開催されるボクシング興行の開催発表会見が７日、都内で行われ、日本選手６人が出席した。４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝はＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝の挑戦を受ける。また、前ＷＢＣ、ＩＢＦ世界バンタム級統一王者の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝は、スーパーバンタム級転向初戦でＷＢＣ同級９位セバスチャン・ヘルナンデス（２５）＝メキシコ＝と激突。来年５月に頂上決戦を予定している両雄がそろい踏みとなり、互いに前哨戦に臨む。

中谷はスーパーバンタム級への転向初戦で２０勝無敗の強敵を迎え撃つ。「パンチ力のある選手なので、集中した戦いになる。転級初戦なので気が引き締まっている。筋肉が増えた部分をどう発揮できるか楽しみ。スーパーバンタム級でもいいパフォーマンスができるんだぞというところを発揮したい」と腕をぶした。

尚弥戦に向けた最後のテストマッチになる。「もちろん５月を見据えてはいるが、１２月２７日に大切な試合があるので、そこでいいパフォーマンスをすることに全集中している」と足元を見つめた。

既に世界３階級を制覇しているが、転級初戦とあって「自分のパンチを過信しない」とくぎを刺し、「相手にダメージが与えられない可能性を想定しながら、たくさんパンチを打っていきたい」と余念がなかった。