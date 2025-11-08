エリマリ姉妹が初プロデュース♡DRWから華やかに登場するコラボランジェリー

人気インフルエンサーのErika＆百瀬まりなによる「エリマリ姉妹」が、下着通販サイト「DRW（ドロー）」と初のコラボレーション♡女性らしさと機能性を兼ね備えた“育乳脇高ブラ”シリーズから、ふたりがプロデュースした新作ランジェリー2型が登場します。美しい谷間を演出するデザインと、上品なカラーリングに注目。大人かわいい魅力をまとえるコレクションが、10月23日(木)19時より発売スタートです♪

エリマリ姉妹×DRWの初コラボが実現！

「かわいさもセクシーもどちらも譲れない♡」そんな願いを叶える、エリマリ姉妹の初プロデュースランジェリーがDRWから登場。

姉のErikaと妹の百瀬まりなが、それぞれの個性を生かしたデザインを手がけました。

ハーフならではの華やかなビジュアルと、姉妹ならではの息の合った世界観が融合したランジェリーは、身にまとうだけで気分まで高まるアイテムです。

Erikaプロデュース♡エレガントブルーム育乳脇高ブラ

谷間からウエストにかけて流れるように配されたブラックのマカロニコードが印象的な「エレガントブルーム育乳脇高ブラジャー＆フルバック＆Tバックショーツ」は、セクシーさと上品さを両立したデザイン。

厚めのモールドカップが自然なボリュームを生み、華やかなバストラインを演出します。

エレガントブルーム育乳脇高ブラジャー＆フルバック＆Tバックショーツ（3点セット）



価格：3,850円（税込）

カラー：リッチグリーン

サイズ：ブラ A～Fカップ／アンダーバスト65～75

ショーツ Mサイズ（ヒップ87～95cm）

D75/E75/F75：Lサイズ（ヒップ92～100cm）

百瀬まりなプロデュース♡スウィートエレガンス育乳脇高ブラ

妹・百瀬まりながプロデュースした「スウィートエレガンス育乳脇高ブラジャー＆フルバック＆Tバックショーツ」は、フェミニンな魅力がたっぷり。

アンダー部分にはボリューム感のあるレース生地を使用し、谷間にはマカロニとリボンをあしらった可憐なデザインです。育乳構造でしっかりとバストを支え、美しいシルエットをキープします。

スウィートエレガンス育乳脇高ブラジャー＆フルバック＆Tバックショーツ（3点セット）



価格：3,850円（税込）

カラー：ペールミント

サイズ：ブラ A～Fカップ／アンダーバスト65～75

ショーツ Mサイズ（ヒップ87～95cm）

D75/E75/F75：Lサイズ（ヒップ92～100cm）

DRW×エリマリ姉妹のコラボで叶える“私らしい美しさ”

エリマリ姉妹が手がけたコラボランジェリーは、かわいさと大人っぽさ、そして美しいボディラインを同時に叶えてくれる特別な一着。

どちらのデザインも女性の魅力を引き出し、自信をくれる仕上がりです♡

この秋は、DRW×エリマリ姉妹の限定コレクションで“私らしい美しさ”を纏ってみてはいかがでしょうか。