１２月２７日にサウジアラビア・リヤドで開催されるボクシング興行の開催発表会見が７日、都内で行われ、日本選手６人が出席した。４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝はＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝の挑戦を受ける。また、前ＷＢＣ、ＩＢＦ世界バンタム級統一王者の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝は、スーパーバンタム級転向初戦でＷＢＣ同級９位セバスチャン・ヘルナンデス（２５）＝メキシコ＝と激突。来年５月に頂上決戦を予定している両雄がそろい踏みとなり、互いに前哨戦に臨む。

尚弥は正式発表となったサウジアラビア初上陸に向けて「世界へのアピールにもなるし、来年５月に予定されているビッグマッチに向けても大事な試合になる。気合を入れてこの興行に挑みたい」と、隣の席に座る中谷の存在も意識しながら意気込みを語った。

今大会は日本対メキシコの対抗戦として６試合が行われ、尚弥は大将として出陣する。対戦相手ピカソについては「前回のアフマダリエフ戦に続き（相手に合わせた）ピカソ仕様のボクシングを見せたい。好戦的で楽な戦いにはならない印象」と予告。９月の前戦ではアウトボクシングで強打のアフマダリエフ（ウズベキスタン）を完封しての判定勝ちで周囲を驚かせたが、「今回はしっかり倒し切りたい。勝ちにこだわり、勝ち方にもこだわる」と真骨頂のＫＯ宣言も飛び出した。

今年は計画通り４戦目で、これをクリアすれば来年５月の東京ドームでのビッグマッチが現実となる。

この日は同席した中谷と目を合わせることはなかったが、「特に意識していない。裏では（中谷と）楽しく話してるので」と明かし、笑いを誘った。日本ボクシング史に残るドリームマッチまであと一つ。「お互いにしっかり勝たないといけない試合。（中谷戦は）ワクワクしているし、自分自身どんな戦いになるか楽しみにしている。まずは１２月の試合をクリアした先に見えてくる」。実現に向けた最後の刺客を撃破する。