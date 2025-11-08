約２年半ぶりに芸能活動を再開したタレントの小島瑠璃子。久々に公の場に現れた姿に多くの反響が寄せられた。

小島は６日に東京・元麻布の中華人民共和国大使館で行われた日中合作のドキュメンタリー映画「名無しの子」（７日公開、竹内亮監督）完成披露試写会にゲスト出席。公の場は２３年５月以来、なんと９０１日ぶりだった。

サラサラの金髪に、ブラウンのワンピース衣装。上半身はタイトなシルエットで、スタイルの良さは相変わらずだ。

小島は今年７月に投稿したインスタグラムで金髪ヘアを披露。“激変ビジュアル”で世間を驚かせた。久々の公の場となったこの日は、金髪に改めて注目が集まり、「小島瑠璃子さん金髪にしててビックリした」「金髪で帰ってきた小島瑠璃子。黒髪イメージだったので衝撃をうけた」「黒髪の印象強すぎて」「金髪だと雰囲気変わるね！」「金髪も似合ってるね。心機一転って感じかな」「こじるりの金髪ビジュ、まさかのギャップ。大人っぽさと華やかさが増してて新しい魅力全開」「髪色ひとつで印象も世界観も変わりますね」「思わず目を奪われました」とネット上に多くの感想が集まった。