侍ジャパンの巨人・大勢投手（２６）が、連覇を狙う来年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で中日・松山晋也投手（２５）と“ダブルクローザー”を務めるプランがあることが７日、分かった。１５、１６日の強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（東京Ｄ）に向けた宮崎合宿２日目に、井端弘和監督（５０）が構想を明かした。ＮＰＢ屈指の両右腕を軸に柔軟に勝利の方程式を構築し、ＷＢＣ連覇を目指す。

＊ ＊ ＊ ＊

８、９回は大勢、松山の起用が中心となるが、６、７回を含むセットアッパーの競争も激しい。韓国との強化試合では、昨秋のプレミア１２で防御率０・００だった藤平、今季３９ホールドの松本裕、左腕では森浦、曽谷がアピールを狙う。

今回は出場しないソフトバンクの守護神・杉山、５０試合連続無失点の阪神・石井、及川に加え、パドレス・松井もいる。来季の起用法次第だが、ポストシーズンで救援に回ったドジャース・佐々木のリリーフも選択肢に加わる可能性がある。

井端監督は「１イニングを任せられる投手が一人でも多いと優位に（試合を）進められる。８回、９回（だけ）とは言わず、その前くらいからしっかりしていると助かる」と救援の重要性を強調する。ＷＢＣ本番を見据えた「勝利の方程式」の完成度が、大会２連覇のカギとなりそうだ。（侍ジャパン担当・長井 毅）