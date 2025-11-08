「阪神秋季キャンプ」（７日、安芸）

新任の桑原謙太朗投手コーチが秋季キャンプに合流した阪神。藤川球児監督は、山田脩也内野手に攻守で高評価を与えた。以下は藤川監督の主な一問一答。

◇ ◇

−新任の桑原コーチが合流した。

「タイガースアカデミーの仕事もしながら。できるだけ来年スムーズにできるように。このクールだけですけど、今のコーチたちとコミュニケーションを取って、選手たちともユニホームを着た状態で会っておくことで来年、取り組みやすいんじゃないかと思うので」

−投手陣がフライ捕球の練習をしていた。

「安藤コーチに何でやっているんですか？と聞いたんですけど、ファームのメニューなんでと。僕たちは関与していないです。そこまで（僕は）決めていないですよ（笑）」

−今年の山田はどう見ていたか。

「試合にはしっかり出られましたしね。平田ファーム監督が何て言うかじゃないですか。伸びてきているかどうかは、山田に関しては１軍に上がってきていないですから。徐々には…でも、いいんですよ、３０歳越えてからレギュラーになる選手もいますから」

−１軍レベルでは、まず打撃と守備のどちらを重視したいか。

「練習でできても実戦でできるかどうかで。実戦はシーズン中、見ていましたから。その線の細さがこの後、春までにどう伸びてくるか。見守っているところですね」

−ショートは候補も多い。切磋琢磨（せっさたくま）して。

「全部一緒ですよね。担当のコーチたちと一緒に伸ばそうとしてますから」