ºå¿À¡¦»³ÅÄ¡¡¹¶¼é¤ËÀ®Ä¹¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¹âÉ¾²Á¡ÖÂÎ¤¬¤É¤Ã¤·¤ê¡×¿·ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç²÷²»
¡¡¡Öºå¿À½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£·Æü¡¢°Â·Ý¡Ë
¡¡ºå¿À¤Î»³ÅÄæûÌéÆâÌî¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤¬£·Æü¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤«¤é¹¶¼é¤Ç¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢¹âÂ´£³Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤ÎÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡²÷À²¤È¤Ê¤Ã¤¿°Â·Ý¤Î¸á¸å¡£»³ÅÄ¤Ï£²»þ´Ö¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤ò¤³¤Ê¤·¡¢´À¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£°é¤ÁÀ¹¤ê¤Î£²£°ºÐ¤Ë»Ø´ø´±¤ÏÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡ÖÂÎ¤¬¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÈôµ÷Î¥¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¿¡££¹·î¤¯¤é¤¤¤«¤é¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¥Ø¥Ã¥É¤¬Åê¼êÂ¦¤ËÆþ¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¡£¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç£±£·£µ¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¡¢°ÂÂÇÀ¤ÎÂÇµå¤¬£·£±ËÜ¡£¥»¥ó¥¿¡¼Êý¸þ¤Ë²¿ÅÙ¤â±Ô¤¤ÂÇµå¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÎÉ¤¤´¶³Ð¡£¤¢¤È¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¡£ÍýÁÛ¤Ø¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ç¤âÆ£Àî´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖÂÎÀª¤â¤«¤Ê¤êÄã¤¯²¼¤ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤É¾²Á¤Ë»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï°Õ¼±¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È頰¤ò´Ë¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¼ººö¿ô¤¬£²£±¸Ä¤È¼éÈ÷¤Ë²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£¡ÖÏÀ³°¤Ç¤¹¤Í¡£¼éÈ÷¤Ç¤ª¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¡×¡£»ý¤ÁÌ£¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¤âÍèµ¨¤ÏÆ±¤¸Å²¡Ê¤Æ¤Ä¡Ë¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¤¡£¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£»Ø´ø´±¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤ËÍèµ¨¤³¤½¡¢½é¤Î£±·³¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£