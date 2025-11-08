ºå¿À¥É¥é£´ÁáÀ¥¡¡Í³¿¥í¡¼¥ÉÊâ¤à¡¡¤È¤â¤Ë¶å½£¤ØÌîµåÎ±³Ø¤·¤Æ£´°Ì»ØÌ¾¡Ö¼«Ê¬¤â¤¢¤¢¤¤¤¦Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×Í³¿²¸»Õ¤«¤éÂÀ¸ÝÈ½¤â
¡¡ºå¿À¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÁáÀ¥ºóÅê¼ê¡Ê£±£¸¡Ë¡á¿ÀÂ¼³Ø±à¡á¤Ï£·Æü¡¢¼¯»ùÅç¸©¤¤¤Á¤¶úÌÚÌî»ÔÆâ¤ÎÆ±¹»¤ÇÈª»³Åý³ç¥¹¥«¥¦¥È¡¢ÅìÊÔÀ®¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢Á°ÅÄ¥¹¥«¥¦¥È¤«¤é»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤¿¡£Æ±¤¸£¸·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢¹â¹»¤«¤é¶å½£¤ØÌîµåÎ±³Ø¤·¡¢¹âÂ´¤Ç¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¤È¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¤¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¤¤¿±¦ÏÓ¤Î¤è¤¦¤Ê¡Èºó¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ÁáÀ¥¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç²ñ¸«¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿¡£¡Öº£¤ä¤Ã¤È¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£½é¡¹¤·¤¯½À¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢Ìä¤¤¤«¤±¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¶¯¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£»×¤¤ÉÁ¤¯¤Î¤Ïº£Ç¯¡¢ÆüÊÆ¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿±¦ÏÓ¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤À¡£
¡¡¡Ö»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤â¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤¢¤¢¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç£³¾¡¤òµó¤²¤Æ£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¤¤¿¡È»þ¤Î¿Í¡É¤È¤Ï¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¤È¤â¤Ë£¸·îÀ¸¤Þ¤ì¡£ÁáÀ¥¤ÏÊ¼¸Ë¸©Ã°ÇÈ»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢Ãæ³Ø¤òÂ´¶È¸å¤Ë¼¯»ùÅç¸©¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¡£²¬»³¸©È÷Á°»Ô½Ð¿È¤Î»³ËÜ¤â¡¢Ãæ³ØÂ´¶È¸å¤ËµÜºê¸©¤ÎÅÔ¾ë¹â¤Ø¡£¤È¤â¤Ë¶å½£¤Ç£³Ç¯´Ö¡¢ÃÃÏ£¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔ¾ë¹â¤Î´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿»³ËÜ¤Î²¸»Õ¡¦¿¹¾¾¸ÍÆ»á¤È¤â±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡££³Ç¯¤Î²ÆÁ°¤Ë±ä²¬³Ø±à¤ÈÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ±¹»¤ÎÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¿¹¾¾»á¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬Âç¿Í¤À¤Í¡×¡£ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤µ¤ì¡¢¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤Ï´ØÀ¾¤ÎµåÃÄ¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤È¤â¤Ë¹âÂ´¤Ç¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¡£ÅöÌÌ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Î³èÌö¤À¡£»³ËÜ¤Ï£±Ç¯ÌÜ¤Î£±£·Ç¯£¸·î£²£°Æü¡¦¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¥×¥í½éÅÐÈÄÀèÈ¯¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁáÀ¥¤â¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÌÜÉ¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡££±Æü¤Ç¤âÁá¤¯¡Ê£±·³¤Ç¡ËÅê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¼ø¶È»þ´Ö¤È½Å¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸´ÑÀï¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀèÇÚ¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÆþÃÄ¤Þ¤ÇÂÎºî¤ê¤ËÎå¤à¡£Áö¤ê¹þ¤àÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤É¤¹¤Ç¤ËÎý½¬ÄÒ¤±¡£ËèÆü¡¢ÊÆ¤òÃæ¿´¤Ë£¶¡¢£·¿©¤ò½¬´·¤Å¤±¡¢ÂÎ½Å¤Ï£²¥¥íÁý¤¨¤Æ£¸£°¥¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤È¤¢¤Ã¤ÆÍÄ¾¯´ü¤«¤éºå¿À¤Î¥Õ¥¡¥ó¡£¹Ã»Ò±à¤ÎÂç´Ñ½°¤â¡ÈÍ½½¬¡ÉºÑ¤ß¤À¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î¸½Ìò»þÂå¤ÎÅêµå¤Ïµå¾ì¤Ç´ÑÀï¡£¹â£²¤À¤Ã¤¿£²£´Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½à¡¹·è¾¡¡¦Âç¼ÒÀï¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢¹¥¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¡Ö±þ±ç¤¬¤¹¤´¤¯Ç®¤¤¤Î¤Ç¡£¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£±ï¤Î¤¢¤ëµåÃÄ¤ÇÀ®¸ù¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ú¥¢¥é¥«¥ë¥È¡Û
¡¡¢¡ÁáÀ¥¡¡ºó¡Ê¤Ï¤ä¤»¡¦¤µ¤¯¡Ë
¡¡¢¡À¸¤Þ¤ì¡¡£²£°£°£·Ç¯£¸·î£³£°ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë¸©Ã°ÇÈ»Ô½Ð¿È
¡¡¢¡²ÈÂ²¹½À®¡¡Éã¡¢Êì¡¢·»
¡¡¢¡¥µ¥¤¥º¡¡£±£¸£µ¥»¥ó¥Á¡¢£·£¹¥¥í
¡¡¢¡·ì±Õ·¿¡¡£Ï
¡¡¢¡ÅêÂÇ¡¡±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£ºÇÂ®£±£µ£±¥¥í¡£µå¼ï¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×
¡¡¢¡µåÎò¡¡Ã°ÇÈ»ÔÎ©Åì¾®£²Ç¯¤«¤éÀ¾ÏÆ¥ï¥¤¥ë¥É¥¥Ã¥º¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢É¹¾åÃæ¤Ç¤Ï¿À¸Í¥ê¥È¥ëÃæ±û¥·¥Ë¥¢¤Ë½êÂ°¡£¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ç¤Ï£²Ç¯½Õ²Æ¡¢£³Ç¯²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£³Ç¯»þ¤Ë£Õ¡Ý£±£¸£×ÇÕ¤ÎÆüËÜÂåÉ½
¡¡¢¡Â¡¡£µ£°¥á¡¼¥È¥ëÁö£¶ÉÃ£¸
¡¡¢¡±óÅê¡¡£±£±£°¥á¡¼¥È¥ë
¡¡¢¡¼ñÌ£¡¡²»³Ú¤òÄ°¤¯¤³¤È
¡¡¢¡¹¥¤¤Ê²»³Ú¡¡£â£á£ã£ë¡¡£î£õ£í£â£å£ò¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°
¡¡¢¡¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡¡¥é¡¼¥á¥ó