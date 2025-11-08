「阪神秋季キャンプ」（７日、安芸）

新任の阪神・桑原謙太朗投手コーチ（４０）が７日、高知県安芸市で行われている秋季キャンプに合流した。初日は練習を見つめる時間が長かった中、ブルペンでは選手の質問にすぐさま応じた。現役時代に相手打者を苦しめた伝家の宝刀・スライダーを早速、育成選手の松原快投手（２６）に伝授した。

静寂のブルペンで、投球練習をじっと見つめていた桑原新コーチ。松原から声をかけられると、すぐに歩み寄った。聞かれたのはスライダーの話。握りからイメージまで身ぶり手ぶりで指導した。「こういうふうに投げた方が、バッター目線からしたらいいんじゃないかって」。２種類のイメージを提案するなど、選択肢も与えた。

すぐに実践した右腕は、自らのボールに驚いた様子。「（１０月の）フェニックス・リーグから試行錯誤してる中で、モヤモヤしながら投げてたんですけど、これなんじゃないかなって。一気にハマった」。理想とする打者が嫌がるスライダーに近づいたようだ。

右腕は中学生時代に、阪神で大活躍する桑原投手をテレビで見ていた。同じ右でスリークオーター気味の投法もあり、就任を知った時点で、スライダーの話を聞くと決めていた。「せっかくのご縁。教えてもらったので継続していきたい」と力を込めた。

苦労人を支えるのも、桑原新コーチならではの仕事だ。自身は２度のトレードを経験し、１５年から阪神でプレー。１７年にスライダーを武器に阪神で最優秀中継ぎのタイトルを獲得し、ブルペンに欠かせないピースになった。松原も育成で２年間、芽の出ていない投手。「そこ（支配下）を目指して、１軍にいけるような投手になってほしい」と期待を込めた。

コーチ初日は、やや緊張の面持ちだった。「まだ面識のない子も多いので、しっかりコミュニケーションをとっていきたい」。新たに加わった新コーチは、自身の経験と技術を惜しみなく伝えていく。

◆松原 快（まつばら・かい）１９９９年８月２４日生まれ、２６歳。富山県出身。右投げ右打ち。投手。高朋、ロキテクノ富山、日本海Ｌ富山を経て２３年度育手ドラフト１位で阪神入団。１軍登板なし。２５年ウエスタンでは３４試合で１敗、防御率４・６９。