今夏、SNSに投稿されたある薬の写真が注目を集めた。幾重にも重なった湿布の山や大量に放置された軟膏（塗り薬）の写真だ（次のページに掲載。※外部配信先では写真を閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください）。

なくなるまで処方しない

写真の解説には、「この湿布がなくなるまでは、次の処方は出さないことを伝えています」と書かれている。

写真を投稿したのは、横浜市で在宅診療を行う「めぐみ在宅クリニック」院長の小澤竹俊さん。薬の持ち主は、小澤さんが今年8月から新しく訪問診療を始めた80代の患者で、写真は自宅を初めて訪れたときの状況を撮ったものだという。

「それまでは複数の医療機関の外来に通っていて、薬が残っているにもかかわらずどんどん処方されていた結果、溜まってしまったようです。望ましいことではないと思い、問題提起のため投稿しました」（小澤さん）



投稿を目にした人からは、

「実家がまさしくこれ。2人分の湿布と塗り薬の山です。もらってきた袋から出してすらないものもたくさんあります」

「義父が亡くなったあと、片付けに行ったら薬が山のように出てきました」

といった声が寄せられ、薬剤師からの「残薬がある患者さんに『お薬がもったいないので調整お願いします』とお伝えしたら、『薬代は安いから別にしなくていいわよ』と言われました」といったコメントもあった。

改善されない残薬問題

小澤さんに話を聞くと、この患者の薬は服薬指導を担当する訪問薬剤師が整理し、期限切れのものは処分、残っていたものを使っていくことにするなどして調整したという。

「訪問診療が始まったころは『肌が乾燥するから（塗り薬を）もっとほしい』と言っていましたが、私が主治医になってからは、『これからは毎回診察して、ちょうどいい量の薬をお渡ししますね』とお伝えし、薬がなくなるまでは新たに処方しないことを了承してもらいました」（小澤さん）

このケースのように、医師から処方された薬が何らかの理由で使われず、家に大量に残されている「残薬」問題。以前から取り沙汰されてはいるものの、なかなか改善されない現状がある。

厚生労働省の「2013年度薬局の機能に係る実態調査」によると、残薬がある患者が「いる」と答えた薬局は約9割、「薬が余った経験がある」と答えた患者は約5割にのぼる。

残薬が生じる主な理由は、「飲み忘れが積み重なった」「自分で判断し、飲むのをやめた」「新たに別の医薬品が処方された」「飲む量や回数を間違っていた」「別の医療機関で同じ医薬品が処方された」の順で多かった。

年間475億円もの残薬が発生

残薬によって生じるさまざまな弊害について、薬局を運営する株式会社ファーマ・プラス（高崎市）の専務取締役で薬剤師の小黒佳代子さんは、まず「医療費の無駄」を指摘する。

厚労省によると、23年度の概算医療費は、前年同期比2.9％増の約47.3兆円、調剤医療費は同5.5％増の約8兆2678億円。

日本薬剤師会の07年の調査では、残薬の推計は75歳以上の在宅高齢者だけで年間475億円とされている（後期高齢者の服薬における問題と薬剤師の在宅患者訪問薬剤管理指導ならびに居宅療養管理指導の効果に関する調査研究）。

薬局の介入で削減できる残薬の額を年間3300億円と試算した、九州大学と福岡市薬剤師会の調査結果もある。

残薬は「医療費の無駄」にとどまらず、「患者の健康面で問題が生じるリスクもある」と小黒さんは次のように話す。

「薬が余っていても、きちんと飲んでいなかったことを医師に伝えるのは悪い気がして言わない患者は少なくない。そのため患者が飲んでいなかったことを知らず、医師は薬の量を増やしたり、別の強い薬に変えたりして残薬が生じる」

「本来、使用すべき薬を適切に使っていないことで、治療の効果を十分に得られなかったり、症状が悪化したりする危険性がある。似たような症状だからと、後日、自己判断で残薬を飲んで、思わぬ健康被害が起きることもある」

残薬となりがちな薬の種類は、写真にもあった軟膏や湿布のほか、点眼薬や、鼻炎や喘息症状などで用いる吸入薬といった外用薬。症状がひどいときに頓服的に用いる解熱鎮痛薬や便秘薬。そして服薬回数の多い漢方薬だという。



「軟膏のように、正しい塗り方がわからず、1回分の量が足りていないために余ってしまう例もある。少量でも効くと勘違いし、適切な量を塗っていないことが多い」（小黒さん）

残薬対応は「薬剤師」が担う

では、残薬はどうすれば減らせるか。その役割を担うのが薬剤師だ。実際、残薬を解消し、医療費を削減することを目指し、国は薬剤師の役割を重視する施策を打ち出している。

15年には「患者のための薬局ビジョン」が取りまとめられ、薬局に勤める薬剤師が「かかりつけ薬剤師」となり、窓口を設けて患者の相談に乗る制度が始まった。

服薬情報を一元化し、薬を調剤する際、薬剤師が患者に残薬を確認し、重複投与、相互作用を考慮した処方内容の適正化を行うほか、24時間対応や在宅医療対応など、患者のニーズに合わせた機能を持つことも求めた。

19年には薬機法（医薬品医療機器等法）が改正され、調剤時に限らず、患者が薬を服用している期間を通じて患者の状況を継続的に把握・指導することを薬剤師に義務付けた。20年の調剤報酬改定では、「薬局から医療機関への残薬に関わる情報提供の推進」も明記されている。

残薬解消のための取り組み

具体的にはどんな対策がとられているのだろうか。

「残薬をなくすために最も重要なのは、薬剤師が患者の残薬の実態を把握し、その薬が余ってしまった原因を見つけること。それがわかれば、1人ひとりの患者さんの状況に応じた、効果のある対策を講じることができる」と小黒さんは話す。

残薬が生じる理由は、先に挙げたような理由だけではなく、「患者の認知機能の低下」や「もったいないから使えない」「医療費がタダ（あるいは、ほぼ無料）だからもらえるだけもらっておきたい」といった病気や心理的な要因も絡み、単純ではない。また、認知機能が低下した高齢者では、これらの理由を上手に説明できない。

こうした残薬の背景を、薬剤師は丁寧に聞き取ったり、お薬手帳で確認したりしていく。そのうえで、患者の主治医に対して、次回の処方量の調整や処方控え、別の種類の薬への変更などを提案する。

高血圧や脂質異常症、関節痛などいくつもの慢性疾患を抱える高齢者は、どうしても1日にたくさんの数の薬を服用しなければならない。加えて、多くの生活習慣病は自覚症状がないので、うっかり飲み忘れてしまったということもままある。

それを防ぐため、▽服用のタイミングが同じ薬を1回分ずつ1袋にまとめる「一包化」を行い、1つひとつの袋に日付を書き入れる、▽その日に飲む薬を入れられるポケット付きの「服薬カレンダー」を使う、▽市販のレターラックに「熱があるとき」「痛いとき」「下痢のとき」などと書き入れて頓服薬を整理する……といった工夫が行われている。



1週間分、2週間分の薬を朝、昼、夕、眠前と仕切りでわけて利用する「お薬管理BOX」もある。



軟膏が適切に塗れていない場合の指導も大切だ。

「例えば、チューブに入った軟膏を手のひら2枚分の面積に塗る量は、大人の指の先端から第1関節までの長さ（約5グラム）が目安と決まっています。これを『フィンガーチップユニット』と呼びますが、ただ薬を渡すだけでなく、こうした塗り方も含めて患者に教えるのも薬剤師の重要な仕事です」（小黒さん）

実家で「残薬」を見つけたら？

冒頭のSNSのコメントにあったように「実家に帰ったら薬が山積みだった」場合、家族はどうすればいいだろう。

小黒さんが勧めるのは、主治医のいる医療機関や、薬局の薬剤師に相談すること。その際、残薬をまとめて持参する、残薬を写真に撮るなどするとなおよいそうだ。なぜ余ったのかの理由が不明でも構わない。

「相談先は薬の袋に書いてある薬局でいい。『お薬が余っています』と連絡してください。これまでの経験では、患者さん本人が残薬を持参するケースはほとんどないので、ご家族が持ってきたり、教えてくれたりすると助かります。もし複数の薬局を利用しているようなら、この際、1つの薬局をかかりつけ薬局にするなど、交通整理しておくといい」（小黒さん）

かかりつけ薬剤師の見つけ方について、小黒さんは「だいすきな薬剤師」という標語を作り、講演などで説いている。

「だ」れよりもあなたの問題点を理解していて

「い」つでも相談できて

「す」ぐに対応してくれて

必要があれば家にも「き」てくれる

「残薬を機に相談できる薬剤師をぜひ見つけてほしい。薬剤師側も薬を渡して説明するだけでなく、薬のことを何でも相談できる存在なのだということをもっと知ってもらうよう、意識的に患者と関わっていくことが必要。体調が悪いとき、病を患ったときにお世話になる大事な薬だからこそ、うまく活用してもらいたい」と小黒さんは話す。

