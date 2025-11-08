がんと闘う母親の力になれればと、おかやまマラソンで初めての完走を目指す女性です。

【写真を見る】【おかやまマラソン】がんと闘う母に見せたい走り きっかけをくれた母への恩返しを完走で【岡山】

がんと闘いながら完走を続ける母の姿

岡山市に暮らす上岡瑠奈さん、25歳です。おかやまマラソンに出場するのは去年に続き2回目。

今年完走する姿を見せたい人がいます。

（上岡恵美子さん）

「頑張って」

（上岡瑠奈さん）

「本当に正直言えば、母と一緒に走って一緒に完走したいというのが、心の中にはありますけど」

瑠奈さんにマラソンを走るきっかけを与えてくれた母親の恵美子さんです。

10年前の2015年、乳がんと診断された恵美子さん。

（上岡瑠奈さん）

「おったおったおった。恵美子。頑張って」

おかやまマラソンに2019年から毎年、出場してきました。

この間、2度がんが再発。

それでも「生きていることを実感したい」、「同じ境遇の人を勇気づけられるかもしれない」とマラソンを続けてきたといいます。

（母親 恵美子さん）

「どこかに不安とか恐怖っていうのはいつもあって。同じ病気で闘っている人が全国にたくさんいて、応援してくれる方もいるので、頑張りたいと思います」

病と向き合いながら前向きに生き、マラソンを完走し続ける母親の姿は瑠奈さんにとって誇りでした。

一緒に走る喜び そしてわかった3度目のがん再発

（上岡瑠奈さん）

「今までも母親のことは大好きだったんですけど、もっと大好きになった」

そして去年、瑠奈さんも一緒におかやまマラソンに出場。

2人とも完走はなりませんでしたが、ともに走る喜びを感じたといいます。

そんな中、今年9月、恵美子さんのがんの3度目の再発が分かりました。

（上岡瑠奈さん）

「もう大丈夫だって思い込んでいたので、病気は克服したって思い込んでいたところがあるので、3回目の再発って聞くと、もうダメなんじゃないかなと思っちゃって…。本当にお母さんが亡くなっちゃうんじゃないかなと思って、怖くて、1秒でもすぐそばにいたいと思って、それでもう仕事中だったんですけど、お昼ですぐ帰って母に会いに行きました」

（母親 恵美子さん）

「術後に初めて走った時に、こうやっておかやまマラソンを走りたかったなと思った時に、ばーっと泣いたんだよね。どうしたのって言うから、こうやって走りたかったって言って…。泣いたね。まだ腕が振れなかったので、これじゃあ無理だなって思って（出場を断念した）」

かつて母がしてくれたように母に完走メダルをかけてあげたい

こうして1人で走ることになった瑠奈さん。病院に通い治療を受けている恵美子さんに伝えたい思いがあります。

（上岡瑠奈さん）

「治療中でしんどい時期だと思うので、ちょっとでも母の希望になったらいいなと思って」

「また一緒に走ろうっていう気持ちを伝えたいなと思います」

「今年の目標は母に完走メダルをかけてあげること」

かつて恵美子さんがかけてくれた完走メダルを、今度はかける側になりたい。がんと闘う母親の力になれれば。初の完走を目指す上岡瑠奈さんです。

（上岡瑠奈さん）

「お腹空いてきた」

（恵美子さん）

「でもお腹が空くっていいことだよね」

さまざまな人が思いを込めて走るおかやまマラソンです。