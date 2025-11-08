数十年前から計画され、議論が重ねられてきた四国新幹線構想。今、徳島県知事が瀬戸大橋ルートでの一本化に賛同したことをきっかけに、「次は四国の番だ」という機運が四国全体で高まっています。

この構想は、単に四国内の交通網を整備するだけでなく、九州と本州をつなぐ新たな国土軸を形成する可能性を秘めています。今回は香川県の池田豊人知事に、四国新幹線の現状と展望、そして周辺地域を巻き込んだ壮大な構想について聞きました。

（2025年11月4日 RSKラジオ「春川正明の朝から真剣勝負」より）

「次は四国の番だ」というムードに

――四国新幹線が今、話題になっています。徳島県の五藤田知事が瀬戸大橋を通るルートでの一本化に賛同したことで、ものすごく盛り上がっていると伺いました。現在の四国の中での雰囲気はいかがでしょうか。

池田豊人知事

「はい。先日、五藤田知事からルートの一本化について賛同をいただきました。それが一つのきっかけになって、次は四国の番だというムードになってきています」

九州との連携で生まれる「びっくりするほどの近道」

――四国新幹線だけでなく、四国から東九州新幹線へとつなぐ構想がすごいと感じます。九州の自治体トップの方々との連携も始まっているのでしょうか。

池田知事

「はい。特に大分県の知事が熱心です。地図を見ていただくと分かりますが、大分から首都圏や京阪神へ向かう場合、現在は福岡の小倉を経由するため、一度西へ向かってからまた東へ行くという位置関係になっています。

ところが、大分の正面は愛媛です。そこから四国を通るルートを使えば、ものすごい近道になります。

びっくりするほどの近道でして、例えば宮崎から大阪までの距離を測ると、小倉経由と、大分・愛媛を通る四国経由とでは200kmも違うのです」

――200kmは大きな違いですね。愛媛と大分の間を結ぶにあたり、現段階でトンネルや橋など、何か決まっていることはあるのでしょうか。

池田知事

「あそこは昔から、道路でつなぐことも含めて構想があります。実現すれば、山陽道とはまた別の、ダブルの経済軸ができるという話は以前からありました。ただ、この30年ほどの日本の低迷に巻き込まれる形で、少し計画が停滞していたという経緯があります」

結節点・岡山の魅力がさらにアップする

――四国新幹線は、四国の発展はもちろんですが、分岐点となる岡山の結節点としての魅力をさらに高めるものだと思います。一方で、岡山県内では計画の認知度があまり高くない印象があり、県自体もそれほど前向きではないように感じます。岡山への働きかけについては、どのようにお考えですか。

池田知事

「これは岡山にとっても、大きな飛躍のチャンスだと香川から見ていても思います。

現在、岡山は東西の重要な要所ですが、そこから分岐して南へのルートがもう一つできる。その「クロスポイント」に岡山がなるわけです。歴史的に見ても、人流や物流が活性化するクロスポイントの場所は発展してきました。

このクロスポイントになるという強みは、すごく大きいのではないでしょうか」

岡山県知事とは「優先順位が少し違ってきている」

――その点で気になっていたのですが、岡山県の伊原木知事は四国新幹線に懸念を示されている一方、岡山市の大森市長は前向きに考えておられます。池田知事と大森市長は、共に国土交通省の幹部でいらっしゃった経歴がありますが、何か関係はあるのでしょうか。

池田知事

「いえ、大森市長のお気持ちについて私がコメントはしにくいですが、国土交通省で全国の地域や、鉄道・道路といった交通機関の有無がもたらす影響を見てきた経験というのは、あるのかもしれません。

伊原木知事はやはり県下全体を見ておられます。岡山県は北部に津山などの中核都市も含む広い県土がありますので、そうした地域とのバランスも考えなければなりません。私たち四国とは、どうしてもその優先順位が少し違ってきているというのはあるのかな、と感じます」

――伊原木知事とは、四国新幹線について意見交換をされたことはありますか。

池田知事

「はい、もちろん何度もしています」

――ぜひ、四国新幹線の重要性を伝えていただきたいです。

池田知事

「やはり優先順位の問題で難しいというお話はありますが、必ず協力していただけるものと信じています」