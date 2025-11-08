「彼の獲得に全力を注ぐ」プレミア名門が日本人MFの補強に本腰か！105億円を準備と現地報道！「監督が望む選手像に完璧に合う」
本当に満額を用意するなら、本気ということになるが...。
レアル・ソシエダの久保建英に欧州の多くの強豪が関心を寄せているのは周知のとおりだ。そしてそのひとつが、獲得に本腰を入れるかもしれないという。
スペイン『Fichajes』によると、以前から噂になっていたトッテナムが、久保を手に入れるために、6000万ユーロ（約105 億円）を用意していると報じた。ソシエダとの契約で設定されているバイアウトの金額だ。「トッテナムは次の市場で攻撃の優先ターゲットのひとつとしている」と伝えられた。
「探しているのは、相手を崩し、創造性と得点力をもたらせる選手。日本人ウインガーは監督が望む選手像に完璧に合う。これまで数年で何度か試みたが失敗したトッテナムは、彼の獲得に全力を注ぐ決意のようだ」
同メディアは、日本代表レフティがイングランドで「最高レベルで良いパフォーマンスを披露する準備が整った選手」としてみられていると報道。プレミアリーグでもすぐに活躍できるかもしれないと報じた。
また、久保本人も「前向き」であり、プレミアリーグ移籍はキャリアアップにつながると報道。高みを目指す選手にとって、サッカー選手として成熟し、肉体的にも全盛期となるタイミングでのトッテナムの関心だと伝えた。ソシエダは残留を望んでいるが、財政面で競うのは難しいとも指摘している。
Fichajesの報道を伝えた『Sports Mole』は、「両サイドをこなせ、リーガでレギュラーとしての地位を確立させたクボは、トッテナムにとって１月の良い補強となるかもしれない」と報じた。
「デヤン・クルセフスキとジェームズ・マディソンが負傷長期離脱のなか、１月に質の高いウインガーを新たに獲得するのは悪くない」
実際にトッテナムは久保の獲得に本格的に乗り出しているのか。これまでも様々な報道が続いているだけに、まずは進展が待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
