『ベストアーティスト2025』放送決定！総合司会は今年も櫻井翔が担当「ぜひ家族そろってご覧いただけたら」

日テレ系音楽の祭典『ベストアーティスト2025』が、11月29日に放送されることが決定。総勢約40組のアーティストが登場し、今年の話題曲＆ヒット曲を披露する。

■記念すべき25回目のテーマは「音楽の旅」

2001年に放送を開始し、今回で記念すべき25回目の放送となる『ベストアーティスト』。

総合司会は櫻井翔、司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務め、今年も生放送で届ける。

今回の番組のテーマは「音楽の旅～Music journey～」。番組ではテーマにちなんだスペシャル企画も予定。終わることのない音楽の旅へ誘う。

そして、この1年を音楽とともに振り返る。なぜその楽曲が2025年に人々の心に響いたのか…。2025年を彩ったトピックスとともに、ヒット曲を届ける。

さらに、今回の『ベストアーティスト』はパワーアップ。第一部、第二部の構成となり、第一部として15時55分～4時55分の1時間、放送が拡大する（※関東ほかで放送）。

■番組情報

日本テレビ『日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」』

11/29（土）

第一部 15:55～16:55 ※関東ほかで放送

第二部 19:00～22:54

出演者

総合司会：櫻井翔

司会：羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

