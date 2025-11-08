１１月７日の北海道内は冬型の気圧配置が強まり、札幌は平地でも雪が降りました。



また、峠ではスリップが原因とみられる事故も発生しています。



旭川市内では車の上に積もるほどの雪が降りました。



７日の道内は上空に１１月下旬から１２月上旬並みの寒気が流れ込み、平地でも雪となりました。



札幌市でも昼ごろから雪が降り始めました。



（阿部記者）「札幌市西区ではみぞれが降ったりやんだりしています。道路脇には積もっています」





札幌では午後４時半に１．２℃と今シーズンの最低気温を更新しました。この時間はまだ雨だとしても、明け方にかけて雪が降る見込みです。さらに、山間部ではー小樽市と赤井川村を結ぶ毛無峠では、車３台が衝突する事故がありました。この事故で１人が軽傷です。午後３時現在で、毛無峠では１０センチの積雪となっています。衝突した車の運転手によると、いずれかの車がスリップして対向車線にはみ出したとみられます。紋別市では午後４時ごろから雪が降り始め、午後６時現在で８センチ積もりました。８日朝にかけて日本海側やオホーツク海側を中心に雪になるとみられ、札幌は最大で３センチ、山沿いでは１０センチの積雪が見込まれています。