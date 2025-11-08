車の上に“こんもり”雪積もる 峠ではスリップ事故か？ 朝にかけて札幌は最大３センチの積雪予想
１１月７日の北海道内は冬型の気圧配置が強まり、札幌は平地でも雪が降りました。
また、峠ではスリップが原因とみられる事故も発生しています。
旭川市内では車の上に積もるほどの雪が降りました。
７日の道内は上空に１１月下旬から１２月上旬並みの寒気が流れ込み、平地でも雪となりました。
札幌市でも昼ごろから雪が降り始めました。
（阿部記者）「札幌市西区ではみぞれが降ったりやんだりしています。道路脇には積もっています」
この時間はまだ雨だとしても、明け方にかけて雪が降る見込みです。
さらに、山間部ではー
小樽市と赤井川村を結ぶ毛無峠では、車３台が衝突する事故がありました。
この事故で１人が軽傷です。
午後３時現在で、毛無峠では１０センチの積雪となっています。
衝突した車の運転手によると、いずれかの車がスリップして対向車線にはみ出したとみられます。
紋別市では午後４時ごろから雪が降り始め、午後６時現在で８センチ積もりました。
８日朝にかけて日本海側やオホーツク海側を中心に雪になるとみられ、札幌は最大で３センチ、山沿いでは１０センチの積雪が見込まれています。