¡¡ºå¿À¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÎÂè£²¥¯¡¼¥ë£²ÆüÌÜ¤¬¡¢£·Æü¤Ë¹âÃÎ¡¦°Â·Ý»Ô±Äµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¤Ç¤Ï£²Ç¯ÌÜ¤Î»³ÅÄæûÌéÆâÌî¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤¬¤Ò¤È¤¤ïÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Æ°¤¤òÈäÏª¡£Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤â¡ÖÂÎ¤¬¤É¤Ã¤·¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤âÈôµ÷Î¥¤¬¿¤Ó¤¿¤·¡£¡Ê¼éÈ÷¤Î¡ËÂÎÀª¤âÄã¤¯¹ß¤ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿°ìÊý¤Ç¡¢»³ÅÄ¤Îº£¥¥ã¥ó¥×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¼éÈ÷¤Î¶¯²½¤À¡£º£µ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç£²£±¼ººö¤òµÊ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¼éÈ÷¤ò¤â¤¦£±²ó¡¢´ðÁÃ´ðËÜ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬£±ÈÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¼ººö¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖµÞ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤ËµÞ¤¤¤À¥×¥ì¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¥¨¥é¡¼¿ô¤ÏÏÀ³°¤Ç¤¹¤Í¡£¼éÈ÷¤Ç¤ª¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¾Ê¤â¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼éÈ÷¿¦¿Í¤Ø¤Î³Ð¸ç¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£¹Æü¤Ë¤ÏÃæÆü¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡Ê½ÕÌî¡Ë¤â¹µ¤¨¤ë¡£»Ø´ø´±¤ÎÁ°¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¡Ö¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£ÉáÃÊ¤Ï£é£Ð£á£ä¤È¤«¤Ç¡Ê»î¹ç¤ò¡Ë¸«¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£À¸¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤Ç¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤«¤ÊÉôÊ¬¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¼ººö¿ô¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È£²°Ì¤«¤é¤ÎµÕ½±¡£Å¥¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤Ê¤¬¤é¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¼éÈ÷¤ÇÇç¤¤¾å¤¬¤ë¡£