¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¹Åç¡¦¿¹±ºÂçÊå¡¡ÅêµåÎý½¬¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥³¥àÂÎ´¶¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¿Í¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈË»¤·¤¤¤«¤Ê¤È¡×
¡¡£²£°£²£²Ç¯£±£±·î°ÊÍè¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¹Åç¡¦¿¹±ºÂçÊåÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£·Æü¡¢µÜºê¹ç½É£²ÆüÌÜ¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡££±£µ¡¢£±£¶Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶¯²½»î¹ç¡¦´Ú¹ñÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ø¸þ¤±¡¢£²£³µå¤òÅê¤²¤¿¡£
¡¡º£¹ç½É¤ÇÅê¼ê¿Ø¤Ï¡¢£×£Â£Ã¥ë¡¼¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢£Î£Ð£Â¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅêµåÆ°ºî³«»Ï¤Þ¤Ç¤Ë»þ´ÖÀ©¸Â¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¡×¤ÎÄÌ¿®µ¡´ï¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼´Ö¤Î¥µ¥¤¥ó¸ò´¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º¸ÏÓ¤â¤³¤ÎÆü¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ëµ¡´ï¤òÁõÃå¤·¤¿Ãæ¤Ç¤ÎÅêµå¡£¡Ö»þ´Ö¤Ï´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¡Ê¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤Ï¡Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¿Í¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈË»¤·¤¤¤«¤Ê¤È¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹ñºÝÂç²ñ¤Ø¤Î½àÈ÷¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¶¯²½»î¹ç¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀïÅÐÈÄ¤âÆâÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£°Æü¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¤¢¤ë¹Åç¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ËÅÐÈÄÍ½Äê¡£ÅöÆü¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯À©ÅÙ¤Ç¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤âÀßÄê¤µ¤ì¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µß±ç¤¬ËÜ¶È¤Îº¸ÏÓ¤Ï¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÇÅêÆþ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ÇÅê¤²¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢µß±ç¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÍèÇ¯¤Î£×£Â£Ã¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ø¤à¤±¡¢¤Þ¤º¤Ïà¿ÈÆâ»Â¤êá¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò´ü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£