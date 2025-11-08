新内閣の掲げる「責任ある積極財政」に対しては、財政規律を軽視することにならないか、との懸念が広がっていた。

それが現実味を帯びてきたと言わざるを得ない。

衆院予算委員会で質疑が始まり、高市政権の経済財政政策などに焦点があたった。

高市首相は「責任ある積極財政」について、戦略的な財政出動で経済成長を促すことだ、と説明した。成長が実現すれば、政府債務残高の国内総生産（ＧＤＰ）比を引き下げられるとも強調した。

その上で、２０２５〜２６年度の「可能な限り早期」に国と地方の基礎的財政収支（ＰＢ）を黒字化する、という財政健全化目標を「取り下げる」と述べた。

ＰＢは、借金に頼らずに政策に使う経費をどれだけ税収などで賄えているか、を表す指標だ。政府は６月に決めた「経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）」に、黒字化目標を掲げている。

首相は、今後は「単年度ではなく、数年単位でＰＢのバランスを確認する」と述べたが、詳細は語らなかった。

経済の低迷が続く現状を打破するために、大胆な成長戦略や経済政策が必要なのは分かる。

だが、ＰＢの黒字化は、政府が長年掲げてきた重要な目標だ。それを取り下げると言うなら、着実に債務を減らせる別の道筋を示すべきだ。野放図な財政出動では、国債の信認を損ないかねない。

黒字化目標を撤回したことに対し、立憲民主党の本庄知史氏は「責任ある積極財政は無責任な放漫財政になる」と批判した。

とはいえ、立民の経済政策も危うい。本庄氏は、立民の公約に基づき、食料品にかかる消費税をゼロにするよう首相に求めた。

消費税は社会保障を支える重要な財源だ。当面の物価高対策のために安易に減税するなど、もってのほかだ。立民の主張は、目先の人気取りにしか見えない。

予算委では、偽情報への対策も論点となった。自民党の平将明氏は、外国勢力がＳＮＳに偽情報を流し、国政、地方を問わず選挙結果に影響を与えている恐れがあるとし、政府に対策を求めた。

首相は「日本は他の国と比べて遅れている」と認め、偽情報を早期に把握し、正確な情報を発信する体制を整える意向を示した。

欧州連合（ＥＵ）は、ＳＮＳ事業者に対して偽情報の拡散防止を義務づけるなど、厳しい法規制を設けている。日本も手をこまぬいていてはならない。