株価が５万円を超えたが、物価高に苦しむ国民の景気実感とは乖離（かいり）がある。

企業は恩恵が幅広く広がるよう、経営改革を進めねばならない。

日経平均株価は先月下旬、初めて５万円を突破した。バブル期の１９８９年１２月２９日に記録した３万８９５７円を上回ったのは、昨年２月である。そこからわずか１年８か月余りで大台に乗せた。

コロナ禍後の大規模な財政出動と金融緩和による世界的な金余りが続き、資産価格が上昇している。生成ＡＩ（人工知能）の普及が経済成長を加速させることへの期待にも拍車がかかり、日本の株価を押し上げているのだろう。

高市首相の経済政策もある。経済安全保障上、重要な分野に重点的に投資を行う方針を打ち出したため、防衛や造船、脱炭素関連で株価の上昇が目立っている。

株式市場には過熱感がみられるだけに、今後、急落するリスクにも目を向ける必要がある。

株式市場が活況を呈しても、多くの国民が恩恵を実感できないことは、企業の経営改革の課題を浮き彫りにしていると言える。

政府の主導で金融庁と東京証券取引所が上場企業の行動原則をまとめた企業統治指針を策定したのは２０１５年だ。

欧米に比べて低い利益率に甘んじてきた日本企業に経営改革を促し、海外の資金も呼び込んで、経済成長を図る狙いがあった。

その結果、利益率などに改善はみられている。今の株高につながる効果もあるのだろう。

問題は企業が資金を有効活用していないことだ。内部留保は１０年で２倍近く膨らみ、２４年度は６３０兆円を超えたが、設備投資の伸びは鈍いままである。

企業が株価を上げようと、株主還元のために資金を自社株買いに回しがちなことも課題だ。今年は７月までに１０兆円を超え、過去最高だった昨年を上回る勢いだ。

一方、企業が生み出した付加価値のうち、人件費として支払った割合を示す労働分配率は、２４年度に約６４％まで落ち込んだ。賃上げの不十分さは明らかである。

目先の株価対策や株主還元にばかり追われてはならない。積極的な賃上げや投資で持続的に成長し、幅広い層が恩恵を得る経済へとつなげる改革が求められる。

金融庁は先月、企業統治指針の５年ぶりの改訂に向け、議論を始めた。企業が手元の現預金を有効に活用できているかどうか、説明責任を求める方向だ。実効性の高い指針としてほしい。