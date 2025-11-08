今季、中日野手陣の中で大きな成長を見せたのがブライト健太外野手（２６）だ。ドラゴンズ応援大使であるＳＫＥ４８・熊崎晴香（２８）が、ドラゴンズ代打の切り札を直撃。来季のレギュラー獲りを目指すチームＮｏ．１のポジティブプレーヤーが、新たに導入されるホームランウイングやシーズン終盤にＡクラス入りが見えた瞬間について熱く語った。

熊崎 今季は８３試合に出場して打率２割５分９厘、３本塁打、２０打点。勝負所での代打の切り札として活躍されました。今季を振り返っていかがですか。

ブライト 代打の難しさを感じましたし、もっともっとスタンメンで試合に出て打率も、ホームランも打ちたかったなというのはありますね。

熊崎 ご自身では、勝負強さはどういうところから来ていると思いますか。

ブライト 打席の中の考え方もそうですし、相手のデータと照らし合わせて、それがうまくいった打席が多かったのかなと思います。今までは「打ちたい、打ちたい」という気持ちが強かったのですが、それはなくなりましたね。全部打つのは無理なので。考え方が変わりました。

熊崎 データを重視するようになって、成績が上がった。

ブライト そうですね。スコアラーの方と結構、話をさせてもらって、配球の傾向を聞いたり。最後は自分の勘という部分もあるんですけど、それがちょっとずつうまくなってきたのかな。

熊崎 ブライト選手は四球をよく取っているイメージがありますが、そういうところは意識したりしていますか。

ブライト 僕はフォアボールを狙いにいっちゃうと取れないので、自分が打てる球を待っていることが多いですね。いいコース決まったら打てない。そこをたまたま見れるようになったのが、フォーアボールがちょっと増えた要因かと思います。

熊崎 今季はドラゴンズは４位でしたけど、９月中旬まではＡクラス争いをしていました。今季を振り返ってチームとしてはどうでしたか。

ブライト ３年連続最下位という中で９月中旬までＡクラス争いができたことは、素直にチームとしても良かったことだとは思います。ただ、ＡクラスとＢクラスでは、すごく大きな差があると思う。来シーズンどうやってチームとして（Ａクラスとの差を）埋めていけるかが大事だと思います。

熊崎 来季、Ａクラスそして優勝を目指すためにチームには１番何が必要だと思いますか。

ブライト うーん…、難しいですね。僕はピッチャーのことは分からないので、やっぱりチームとして出塁率や長打率などを上げていくことが大事かなと思います。来シーズンは自分もそこに貢献できたらいいなと思います。

熊崎 来年からバンテリンドームの外野フェンス前には「ホームランウイング」という客席が設置されます（※外野フェンスの高さは４・８メートルから３・６メートルへ１・２メートル低くなり、本塁から右中間、左中間までの距離は１１６メートルから１１０メートルに変更される）。

ブライト バッターとしては素直にうれしいですね。狭くなるってことは、それだけホームランの確率が増えるのでうれしいなっていうのと、守備として最初はたぶん慣れないと思うので、早く慣れるようにドームで練習したいなと思います。

熊崎 他の選手とも（ホームランウイングについて）話したりしていますか。

ブライト 話していますね。やっぱりうれしいという声の方が大きいと思います。三塁打とかは減っちゃうと思うんですけど、見ているお客さんにはやっぱりホームランてわかりやすくて面白いので、すごくいいんじゃないかなと思います。

熊崎 いっぱいホームランを打ってください。

ブライト 頑張ります！

熊崎 ブライト選手はとにかく元気に声を出している姿が印象的ですけど、シーズン中、ドラゴンズのベンチの雰囲気がすごく良いなと感じていました。実際にはどうなんですか。

ブライト めっちゃ良いと思いますし、すごく個人的に感じたのは（８月３１日の）ＤｅＮＡ戦（横浜）で僕が代打でタイムリーを打った時に、みんながベンチから飛び出して喜んでくれたことなんです（※５―５の延長１１回一死満塁の場面で、ブライトは走者一掃の決勝二塁打。この日の勝利で中日は同率３位のＤｅＮＡ＆広島に０・５ゲーム差に迫った）。そこは個人的にもうれしかったですし、そういう雰囲気をベンチで作っていける試合が増えていけば、もっともっと勝てると思う。あの瞬間はちょっとＡクラスにいけるかもって思いましたね。

熊崎 来季の目標を聞いてもいいですか。

ブライト やっぱりもうレギュラーを取ることが１番です。本当にセ・リーグでもトップクラスの外野陣だと思う（中日の今季外野レギュラーは最多安打の岡林、３年連続２０本塁打超えの細川、今季１７本塁打＝リーグ６位＆２７盗塁＝リーグ２位の上林）。そこに割って入っていきたいですし、割って入らなきゃいけない年齢にもなってきているので、来年レギュラー取れるように頑張りたいなと思います。