¡Úµð¿Í¡Û¤Þ¤º¤Ï¡Ö¸Ê¤òÃÎ¤ë¡×¤³¤È¡ª ¶¶¾å¥³¡¼¥Á¤¬£±Ç¯´Öà¸¡¾Úá¤·¤¿¼ã¼êÁª¼ê¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¥â¥Î
¡¡µð¿Í¤Ï£·Æü¤Ë½©µ¨¥¥ã¥ó¥×Âè£³¥¯¡¼¥ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡££¸Æü¤Ë¤Ïº£¥ª¥Õ½é¤Î¹ÈÇòÀï¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡ÖºîÀï¤ò´ë¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤Í¡£¥ß¥¹¤Ïµ¯¤¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ÎÀ®¸ù¤Î³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¿¤¯¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£½©¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ï¼ã¼êÁª¼ê¼çÂÎ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÔÀ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ÈÇòÀï¤Ç¤Ï¼«¤é¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢°ì·³¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¿¤À¤ä¤ß¤¯¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡½©µ¨¥¥ã¥ó¥×Á°¡¢¶¶¾å½¨¼ù¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê£¶£°¡Ë¤Ï¼ã¤£ÇÀï»Î¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Öº£Ç¯¤Î½©¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Î°ì¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ø¸Ê¤òÃÎ¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤ÂÇ·â¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤À¤È¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥³¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸Ä¡¹¿Í¤¬ÌÀ³Î¤Ë»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¡¢Îý½¬ÆâÍÆ¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¡ÖÅ¬ºàÅ¬½ê¡×¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Ø»³¡Ê¡áÌÜÉ¸¡Ë¡Ù¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ·ë²Ì¤¬¤È¤â¤Ê¤¦¤è¤¦¤Ê¡ØÆ»¤¹¤¸¡Ê¡áÎý½¬ÆâÍÆ¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¡Ë¡Ù¤òÊâ¤à¤³¤È¤¬¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ï½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èà¶¶¾å¥á¥½¥Ã¥Éá¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡µð¿Í¥³¡¼¥Á½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿Æ±¥³¡¼¥Á¤ÏÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢·üÌ¿¤ËÎý½¬¤Ï¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¼«¸ÊÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤ÎÎý½¬¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¼ã¼ê¤Ë¤Ï¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Ê¬¤ÎÂÇ·â¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¼«¸Ê¥Ç¡¼¥¿¡¢¤µ¤é¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡×¡ÖÅðÎÝ²¦¡×¡Ö£³³äÂÇ¼Ô¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö»³¡×¤ò·è¤á¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¤Ã¤È¤âÅ¬¤·¤¿Æ»¤¹¤¸¡Ê¡áÎý½¬Ë¡¡Ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤òÍ×µá¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤¬°ì·³¾º³Ê¤Ø¤ÎàºÇÃ»¥ë¡¼¥Èá¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤â»Ä¤ê¤¢¤È£µÆü¡£¼ã¤£ÇÀï»Î¤¿¤Á¤Ï¡¢£±Æü¤Ç¤âÁá¤¯¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤»³¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£