¡¡º£Ç¯Âç¤ß¤½¤«¤Î£Î£È£Ë¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¡¢£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô½êÂ°¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î£³Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¤À¡£
¡¡¥¥ó¥×¥ê¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¤«¤é£²£°£²£²Ç¯¤Þ¤Ç£µÇ¯Ï¢Â³¤Ç¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¡££²£²Ç¯¤ÏÊ¿Ìî»çÍÔ¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤Î£³¿Í¤¬¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¤òÈ¯É½¤·¤¿¸å¤Ç¡¢£µ¿ÍÂÎÀ©ºÇ¸å¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Íâ£²£³Ç¯¤«¤é±ÊÀ¥Î÷¡¢¹â¶¶³¤¿Í¤Î£²¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Î°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¡¢¹ÈÇò¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢Ê¿Ìî¤é£³¿Í¤Ï£Î£õ£í£â£å£ò¡²£é¤ò·ëÀ®¤·¡¢ºòÇ¯¤Î¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Ê£¿ôÁÈ½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏºÇ¸å¤ÎÄ´À°ÃÊ³¬¤Ç¡¢¥¥ó¥×¥ê¤Î½Ð¾ì¤âÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡°ìÊý¡¢£Î£õ£í£â£å£ò¡²£é¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¡¢£Î£È£Ë²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤Î¹×¸¥ÅÙ¤â½½Ê¬¤Ç¡¢£²Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²Î¤¦½çÈÖ¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢£µ¿Í¤¬Æ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´üÂÔ´¶¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÆü¤ËÆü¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ºòÇ¯¡¢Î¾¥°¥ë¡¼¥×¤¬Íí¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÆ±¤¸²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î»þ¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç¯Ëö¤Î¹ÈÇò¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£