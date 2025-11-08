プロレスラーに復帰することを決めた人気ユーチューバーでタレントのフワちゃんが単独インタビューに応じた。昨年８月Ｘ（旧ツイッター）にタレントのやす子に対する不適切な内容を投稿して謝罪し活動休止に。７日、女子プロレス「スターダム」後楽園大会に電撃登場し、プロレスラーとして再スタートを切ることを宣言した。１２月２９日の両国国技館大会で再デビューが決定したフワちゃんが、空白の１年３か月をオール敬語で激白した。

――１年３か月ぶりに公の場に出て

フワちゃん 学生の頃に夢を追いかけてた気持ちを思い出して感極まる瞬間もたくさんありました。でも今日が本番じゃないので、ここからまたキツいこと、つらいことを乗り越えて試合当日やってよかったと思えるようにしたいです。

――騒動を振り返って

フワちゃん 自分の言った言葉が日本中に広がって、いろんな人を巻き込んで悲しい思いをさせてしまったことはとても不本意でした。私は人を楽しませたくてこの仕事を選んだのに、悲しい思いをさせたことは自分で責任を取る必要があると思い芸能活動を休止しました。自分が言ったことは返ってくる因果応報な出来事も受け入れ１年半しっかり反省しました。

――活動休止中はどんな生活をしていたのか

フワちゃん 世界のいろんなところに行って、自分が何をやりたいか考えてました。ＷＷＥを見に行ったり、ロンドンとか海外のプロレススクールに入って、午前中は語学学校、午後は大きい男の人たちにボコボコにされたりしてました。デビューの時は「芸能人にしては上手」ってほめていただきましたけど、誰も私のことを知らない場所なので「下手くそだな」とか「なんでお前だけできないんだよ」と言われながら練習してました。

――それだけプロレスは影響を与えていた

フワちゃん しっかり努力を重ねて報われるっていう経験ができたのは自分の人生の中でも衝撃的な出来事でした。たくさん仲間が増えたのも楽しかったし、一生懸命何かに打ち込むっていう経験が自分の人生のハイライトになってました。つらいことを乗り越えて、栄光を勝ち取るっていう経験をもう１回してみたいなと思って、心の中ではずっとプロレスをやることを見据えて世界を回ってました。海外から帰ってきてちゃんと自分が覚悟できたなっていうタイミングでスターダムにお話をして入団させていただきました。

――現在の練習は

フワちゃん 週に４回道場に通ってます。長い日は１１時から１７時まで練習をすることもあって。今は練習生として先輩方にリングを作るところから教わって、筋トレ、基礎のレスリング、自分ができる技を復習して練習してます。みんな「痛い」「疲れた」とか絶対言わないので私もしっかり練習してます。本当は毎日体が痛いんですけど、あざを見てうれしいなって思う気持ちも久しぶりで。あざを見て喜ぶってプロレスラーだけだなってデビュー戦の時に感じたので。あざを増やして苦しい思いも楽しい未来に変えたいと思います。

――以前と違う点は

フワちゃん 前回は一人で練習していたのでみんなが「センスある」と言ってくれたけど、今回は他の練習生と一緒に練習をしているので、私だけできないことがあったり。心を打ち砕かれる瞬間は毎練習で訪れるので、ここを乗り越えた自分をしっかりイメージして負けないように折れないようにしています。そして今回はフワちゃんがプロレスをやるんじゃなくて、プロレスラー・フワちゃんとして見てもらえるような、みんなをワクワクさせられる試合ができるように頑張ります。

――目標は

フワちゃん 上谷（沙弥）さんがテレビに出てるのを見て、昔プロレスが熱かった時代をほうふつとさせるようだなと思いましたし、女子プロレスを広めるっていう目標を背負ってる姿に刺激を受けました。それと最近どこかの団体にフワちゃんのプロレス見てプロレスを始めたっていう人がいると聞いてすごくうれしかったんです。私が刺激をもらったみたいに、私のプロレスを見て、誰かの人生が楽しい方向に動いていくなら本望だし、私も自分の失敗をちゃんと乗り越えられるなと思います。ここまでプロレスがあったから私は腐らず目標と夢を持って歩んでこられました。プロレスに夢をもらっているので、恩返ししていけるように精進します。