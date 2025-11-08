GPシリーズ第4戦NHK杯

フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯は7日、大阪・東和薬品RACTABドームで開幕した。アイスダンスのリズムダンス（RD）で、キャロライン・グリーン、マイケル・パーソンズ組（米国）が75.14点で3位発進。演技後の取材では、日本滞在が楽しすぎて散財していると明かした。

グリーンとパーソンズのカップルが、表彰台を視界にとらえる3位と好発進した。日本のファンの歓声を浴びた後、取材エリアで口にしたのは日本滞在の楽しさだった。

グリーンは「すごく楽しかった！ お財布が痛いけどね。たくさん買い物をしたわ」と散財にも笑顔。パーソンズも「大阪のいろいろな場所を見て、たくさん買い物をして、素敵なコーヒーショップを見つけて、美味しいものをたくさん食べたよ」と話した。

パーソンズは大会前、自身のインスタグラムのストーリー機能でラーメンの写真を投稿。「そうなんだ、すごく美味しいラーメンをたくさん食べたよ。『世界一暇なラーメン屋』という名前の店があって、美術館の近くだけど、本当に本当に美味しかった」と言えば、グリーンも「面白い名前のレストランだなと思って行ってみたら、信じられないくらい美味しいラーメンだった。『世界一暇なラーメン屋』であるべきじゃないわ」と笑った。

来日後は本番会場とは別の国内リンクで調整。パーソンズは「リンクの皆さんには、そこで滑らせてもらい、トレーニングの時間を与えてもらったことに本当に感謝している。美しいリンクで、とても良いトレーニングができた1週間だった。日本の氷は素晴らしいって、ここにいるスケーターはみんな言うよ」と話した。

8日のフリーダンスで2022年大会3位以来、3年ぶりとなるNHK杯の表彰台を狙う。



（THE ANSWER編集部）