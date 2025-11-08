侍ジャパンの巨人・大勢投手（２６）が、連覇を狙う来年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で中日・松山晋也投手（２５）と“ダブルクローザー”を務めるプランがあることが７日、分かった。１５、１６日の強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（東京Ｄ）に向けた宮崎合宿２日目に、井端弘和監督（５０）が構想を明かした。ＮＰＢ屈指の両右腕を軸に柔軟に勝利の方程式を構築し、ＷＢＣ連覇を目指す。

大勢の熱のこもったボールが捕手のミットに収まるたび、乾いた音が響いた。宮崎合宿２日目で初のブルペン投球。首脳陣が見守る中、初めてピッチコムを装着し、戸惑うことなく、力強く１１球を投げ込んだ。中日・松山の投球も見届けた井端監督は、来年３月のＷＢＣでも守護神候補となる２人の投げっぷりに「もう仕上がっている。『８回が嫌だ、９回がいい』という２人ではない。両方とも経験しているのは大きい。すごく助かる」と目を細めた。

ＮＰＢを代表する両右腕の起用法について、指揮官はＷＢＣで流動性を持たせた「ダブルクローザー構想」を持っていることを明かした。２人の強みの一つは、抑えとセットアッパー双方の経験があること。大勢は昨季まで３年間で８０セーブ。今年はマルティネスに抑えを譲ったが、「８回の男」として１セーブ、４６ホールドで最優秀中継ぎ投手賞を射止めた。一方の松山は昨年リーグ最多４１ホールドを挙げ、今季は４６セーブでマルティネスとともにセーブ王に輝いた。

井端監督は「このくらいの投手だと（打者の）右左は関係ない」と絶大な信頼を寄せる。データが限られる国際試合だが、例えば８回の打順はサイド右腕の方が抑える確率が高いとみれば、大勢→松山の順で起用。コンディションや相手打線次第で、その逆も選択肢に入れる。８、９回の経験値が高い２人だからこそ、入れ替えは難しくない。ＷＢＣ１次ラウンドは開幕から３連戦。３連投を避ける際も流動的な方程式なら組み立てがしやすく、短期決戦では強みとなる。

大勢は２３年ＷＢＣでチーム最多４登板（１勝）し、無失点。２大会連続出場に向け、「本当にどこでも大丈夫。思い描いてもらっているピースにはまれるように集中したい」と献身性を持って臨む。この日は入れ替わるようにブルペン入りした１学年下の松山の投球を見届け、「自信がなくなるようなボールを投げていた」と嫉妬。「変な意識はないけど、負けたくないというのはある」と対抗心に火がついた。

１０日の広島戦では、早速２人がマウンドに上がり、“予行演習”が行われる。「（選択肢が）多ければ多いほど助かる。一人でも多く、１回をピシッと抑える投手がいるとありがたい。期待しかない」と井端監督。ＮＰＢ屈指の剛腕２人は、互いに高め合いながら連続世界一への方程式を担っていく。（竹内 夏紀）

〇…松山も初めてブルペンに入り、直球を中心に力強い球を投げ込み「いい感覚で投げられた。あとはやるだけ」と自信を示した。育成出身の３年目右腕は、今季５３登板０勝１敗４６セーブ、防御率１．５４で最多セーブのタイトルを獲得。「できることを最大限に発揮して、アピールして、井端さんに選んでもらうことが全て。世界一を取りに行くメンバーの一人としてやっていきたい」とプライドをのぞかせた。