嵐の櫻井翔（４３）が、２９日に日本テレビ系で放送される音楽特番「ベストアーティスト２０２５」の総合司会を務めることが７日、分かった。

一年の総決算として、約４０組のアーティストが集結し、ヒット曲などからこの一年を振り返る恒例の特番。今回は２５回目の放送となるが、櫻井の司会は１７回目で番組に必要不可欠な存在となっている。

もはや出演が“風物詩”となっているだけに、櫻井は「急に年末が迫ってきたな」と番組の声を聞いて季節を感じたという。今回の番組テーマは「音楽の旅〜Ｍｕｓｉｃ ｊｏｕｒｎｅｙ〜」。櫻井自身は、旅の思い出の曲として、「車の免許を取ったばかりで、初めて車で海に行く時に聴いていた」というケツメイシの「夏の思い出」と「よる☆かぜ」を挙げた。

また、嵐の曲からは「Ｔｕｒｎｉｎｇ Ｕｐ」をピックアップ。「初めてロサンゼルスでミュージックビデオを撮ったということもあって、撮影かつ仕事でありながら、それ自体が『旅』だったという感じが強いですね」と振り返った。

昨年は午後７時からの４時間の生放送だったが、今回は初めて２部制での放送が決定。午後３時５５分から１時間、「第１部」を放送後、午後７時から第２部がスタートする。櫻井は「アーティストの皆さんが豪華なのはもちろん、ワクワクするような企画も粒ぞろいなので、ぜひ家族そろってご覧いただけたらなと思います」と呼びかけた。他に、司会として羽鳥慎一アナウンサー（５４）、同局の市來玲奈アナ（２９）、バカリズム（４９）が出演する。

〇…同局以外にも、例年は民放各局が大型音楽特番をラインアップ。フジテレビは１２月３、１０日の午後６時半から２週連続で「ＦＮＳ歌謡祭」を生放送することを既に発表している。ＭＣは嵐の相葉雅紀（４２）と同局の井上清華アナ（３０）が務める。他局はこの日までに公表はしていないが、昨年はテレビ朝日が「ミュージックステーションＳＵＰＥＲ ＬＩＶＥ」、ＴＢＳが「ＣＤＴＶライブ！ライブ！クリスマスＳＰ」、テレビ東京が「テレ東音楽祭」を放送した。