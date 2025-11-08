１２月２７日にサウジアラビアで行われる興行「ナイト・オブ・ザ・サムライ」の国内向けの開催発表会見が７日、都内で行われた。来年５月に東京ドームでのスーパーファイトが計画されている世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥と前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人が並んで会見に臨んだ。同興行で“初競演”となる両者は壇上で言葉を交わすこともなく、静かに火花を散らし、尚弥は「５月のビッグマッチに向けての大事な試合になる」とドーム決戦を見据えた。

サウジアラビアに乗り込む「６人のサムライ」の総大将・尚弥が、決然とした表情で言った。「この興行は世界へ向けてのアピールにもなるし、来年５月、ビッグマッチを予定しているが、そこに向けての大事な試合になる」。対戦を誓い合った中谷の隣で、改めて思いをぶつけた。

両雄が同じ興行のリングに上がるのは初めて。サウジの舞台は、ともにドーム決戦の“前哨戦”となる。２人は会見中や会見後の２ショット写真撮影時に、目を合わせることも会話を交わすこともなかった。ただ尚弥は「特に目を合わすようなシチュエーションもなかったので」と苦笑いし、「別に意識はしていないですよ。裏では楽しく話しておりますので」とピリピリムードをやんわり否定。中谷戦について「ワクワクもしているし、自分自身どんな戦いになるか楽しみにしている」と笑顔で話した。

次戦はＷＢＣスーパーバンタム級２位アラン・ピカソの挑戦を受ける。９月のムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）戦は「倒しにいきたい気持ちをぐっとこらえて」６年ぶりの判定勝利で「キャリア最大の強敵」を退けた。しかしサウジでは「今回はしっかり倒しきる気持ちで挑んでいきたい」とＫＯ宣言が飛び出した。「ピカソ仕様のボクシングを見せたい。勝ちにも勝ち方にもこだわり組み立てていきたい」とさらに進化したスタイルを披露する。

「まず一つはピカソ戦、その先のまた一つ大きな試合のところまでが自分が描いているストーリー」と中谷戦を大きな区切りと設定し、将来の５階級制覇も視野に夢を広げていく。ピカソに勝てば世界戦２７連勝となり、ジョー・ルイス、フロイド・メイウェザー（ともに米国）を上回り歴代単独最多に躍り出る。世界が注目する大舞台で、最強のサムライが新たな伝説を作る。（勝田 成紀）

◆ピカソ戦勝利で達成する主な記録

▽世界戦連勝 ２７連勝となり、ジョー・ルイス、フロイド・メイウェザー（ともに米国）を上回り歴代単独最多に。

▽４団体統一王座防衛 自身の持つ歴代最多記録を更新する６度目。２位は前世界スーパーミドル級４団体統一王者サウル“カネロ”アルバレス（メキシコ）の４度。

▽世界戦通算勝利数 ２７勝となり、フリオ・セサール・チャベス（メキシコ）の３１勝、オマール・ナルバエス（アルゼンチン）の２８勝に続き歴代単独３位に。

▽世界戦ＫＯ勝利数 ＫＯ勝利なら、自身が持つ歴代最多記録を更新する２４ＫＯに。２位はジョー・ルイスの２２ＫＯ。

◆尚弥―中谷を巡る経緯

▼３月３日 尚弥が番組収録後の取材で「日本のファンが楽しみにしている。来年の春に実現できればいい」と中谷戦に言及。

▼同３１日 年間優秀選手表彰式の壇上で、尚弥が「中谷君、１年後に東京ドームで日本ボクシングを盛り上げよう」と電撃オファー。中谷も「やりましょう」。

▼６月８日 中谷がＷＢＣ・ＩＢＦ世界バンタム級王座統一に成功。リングサイドで観戦していた尚弥に「もうすぐ行くので、待っていてください」。尚弥は自身のＸで「スーパーバンタム級戦線へようこそ こんな強い日本人がいたらワクワクしちゃうよな」。

▼９月１４日 尚弥が４団体統一王座５度目の防衛。会場を出ようとしていた中谷を呼び止め「中谷くーん。あと１勝、１２月、お互い頑張って、来年東京ドームで盛り上げましょう」。中谷も両拳を突き上げて笑顔。