ÁáÂç¹ç³Ê¤Î²£ÉÍ¡¦°¤ÉôÍÕÂÀ¡¡¿Ê³Ø·èÃÇ¤ÎÍýÍ³¡ÖµåÃÄÂ¦¤Ë£±°Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×¡ÄÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Î¼ç¾¤È¤·¤Æº£½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä£Ö¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à£¸¶¯¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿°¤ÉôÍÕÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÁáÂç¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÁªÈ´Æþ»î¤ò¼õ¸³¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³ØÉô¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³Ø²Ê¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎÆ±¹»Ä¹ÉÍ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç£¶Æü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¨¡¢ÁáÂç¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¹â¹»À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸°Ñ°÷¡¦²ÃÆ£¹°»Î¡Ë
¡¡Áö¹¶¼é£³Çï»Ò¤½¤í¤¦¹â¹»µå³¦¶þ»Ø¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¡£²£ÉÍ¤«¤éÁáÂçÌîµåÉôÆþÉô¤Ï»Ë¾å½é¤À¡££²Ç¯¤Î½ÕÀè¤Ë¤Ï¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤»¤º¡¢¿Ê³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡£
¡¡¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì»ØÌ¾¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤â¡¢¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£Âç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤µ¤ó¤«¤é¡Ø²£ÉÍ³Ø¹»¤ÎÁª¼ê¤ò¤Þ¤¿Íß¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡½Õ½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ï¿ÀµÜ¤Ç´ÑÀï¡£º£½©¤ÎÁá·ÄÀï¤Ë¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢¼«¤é¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë»Ñ¤òÇ¾Æâ¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁá·ÄÀï¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÆþ¤êÊý¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³°ÌîÀÊ¤Ë¤â±þ±çÀÊ¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂç³Ø¤ÎÇ®ÎÌ¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ë¤ÏÇ®¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤½¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤è¤êÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç²Î¤Î¡Øº°ÊË¤Î¶õ¡Ù¤â³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Âç³Ø¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¡¢Ä¾¶á¤Ç¤ÏÌÀÂç¡¦½¡»³ÎÝ¡Ê¸½³ÚÅ·¡Ë¤é²áµî£³£´¿Í¤¬Ã£À®¤·¤¿¥ê¡¼¥°ÄÌ»»£±£°£°°ÂÂÇ¤ò·Ç¤²¤¿¾å¤Ç¡¢Ì´¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Êºå¿À£±°Ì¤Î¡ËÎ©ÀÐ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µåÃÄÂ¦¤Ë£±°Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤µ¤ó¡ÊÂ¼ÅÄ¹ÀÌÀ´ÆÆÄ¡Ë¤«¤é¤â¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Î»þ¤Ë¡Ø£´Ç¯¸å¤Ï¤ªÁ°¤ÎÈÖ¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡££´Ç¯¸å¤ÏÀäÂÐ¡¢¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥É¥é¥Õ¥ÈÅöÆü¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î±üÂ¼Íê¿ÍÅê¼ê¤¬¥í¥Ã¥Æ¤«¤é£³°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤µ¤é¤ËÃæ³Ø»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤¿°¦ÃÎË¶¶¥Ü¡¼¥¤¥º»þÂå¤ÎÃç´Ö¡¢Ë¶¶Ãæ±û¤Î¾¾°æÏ¡ÂÀÏ¯Êá¼ê¤¬µð¿Í¤«¤é°éÀ®£³°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£¶»¤¬Ìö¤ë¤Ò¤È¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¹âÂ´¥×¥í¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤¿±üÂ¼¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢Ãç´Ö¤È¤·¤Æ¸Ø¤é¤·¤¯¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ï¡ÂÀÏ¯¤ÏÅìµþ¤ËÍè¤ë¤ó¤Ç¡¢¤´ÈÓ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¸µµ¤¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¹¡×
¡¡¼«¿È¤Î¹â¹»ÌîµåÀ¸³è¤Ï·ãÆ°¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¡££±Ç¯²Æ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡££²Ç¯½Õ¤«¤éÌ¾Ìç¤Î¼ç¾¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬£±Ç¯²Æ¤Ë¤Ï·Ä±þ¡¢£²Ç¯²Æ¤Ë¤ÏÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¿ÀÆàÀî·è¾¡¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢¹Ã»Ò±à¹Ô¤¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ù¤·¤µ¤ò¶»¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¡¢ºò½©¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ£Ö¡¢º£½Õ¥»¥ó¥Ð¥ÄÀ©ÇÆ¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à£¸¶¯¤ØÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯³Ø¤Ó¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ³ØÁ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶¯¹ë¹»¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î·ë²Ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âÂ¼ÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÁ´¤¯¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î³µÇ°¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÊ¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿´ÆÆÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Æüº¢¤«¤éÇ®¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¼«Á³¤È¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¡¢¼èºà¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡¢´ÆÆÄ¤µ¤ó¤Î¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Î¸ý¤«¤é½Ð¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ÏËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£²£ÉÍ¹â¹»¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹â¹»Ìîµå¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£Ãæ¤Ç¤â°ìÀ¸Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¸÷·Ê¤¬¡¢ÌÖËì¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¸©´ôÉì¾¦¤µ¤ó¤ËÉé¤±¤¿¸å¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÎÁ°¤ÇÆ»¶ñ¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢´ÆÆÄ¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¹¤ò¹ß¤ê¤Æµå¾ì¤Þ¤Ç£µ£°¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤Êâ¤¯»þ¤Ë¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Æ»¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¡Ø´èÄ¥¤ì¤è¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ²¼¤µ¤ëÃæ¡¢¤½¤ÎÆ»¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¯É÷·Ê¤¬¡¢¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Øº£Æü¤â´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤È¡¢Âç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Âç³Ø¤Ç¤âÄ¹ÉÍ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¿´µ»ÂÎ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÃç´Ö¤¬¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ìÂÁá¤¯Èô¤Ó¹þ¤à¤Î¤Ç¡¢Éé¤±¤¸¤È¼«Ê¬¤â£´Ç¯¸å¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥×¥í»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³ØÌîµå¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤ê¤¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìµåÆþº²¤ÎÀº¿À¤ò¶»¤Ë¡¢¡Ö£×£Á£Ó£Å£Ä£Á¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë»Ñ¤¬¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¢¡°¤Éô¡¡ÍÕÂÀ¡Ê¤¢¤Ù¡¦¤è¤¦¤¿¡Ë£²£°£°£·Ç¯£¸·î£¶Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦ÅÄ¸¶»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££±£¸ºÐ¡£¾®£²¤«¤éÅÄ¸¶ÅìÉô¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤ÇÆð¼°Ìîµå¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ£±¤«¤é¤Ï°¦ÃÎË¶¶¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¡£Ãæ£²¤Î½©µ¨ÃæÆüËÜÂç²ñÍ¥¾¡¡£Ãæ£³¤Î²Æµ¨Á´¹ñÂç²ñ£¸¶¯¡£²£ÉÍ¤Ç¤Ï£±Ç¯²Æ¤ËÇØÈÖ¹æ£²£°¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£½©¤«¤éÇØÈÖ¹æ£¸¡£¹â£²¤Î£µ·î¤«¤é¼ç¾¡£ºò½©¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Èº£½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥ÄÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯¡££³Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à£¸¶¯¡£¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢£¹·î¤Î£Õ¡Ý£±£¸¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï½àÍ¥¾¡¡££µ£°¥á¡¼¥È¥ëÁö£µÉÃ£¹¡£±óÅê£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡£°®ÎÏ¤Ïº¸±¦¤È¤â£¶£°¥¥í¡££±£·£¹¥»¥ó¥Á¡¢£¸£µ¥¥í¡£±¦Åêº¸ÂÇ¡£