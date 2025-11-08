◇スポニチ主催女子ゴルフツアー TOTOジャパンクラシック第2日（2025年11月7日 滋賀・瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）

【I LOVE JAPAN（2）】アディティ・アショク（27＝インド）が21年の東京五輪以来となる日本にやって来た。東京五輪では4位に入り、知名度は急上昇。「インドを代表して出られて楽しかった。一番の思い出は霞ケ関CC。世界中を回ってますけど、自分のキャリアの中で一番のコース」と大絶賛だった。

幼い頃から日本になじみがある。日本で80年代に放送されたバラエティー番組「風雲！たけし城」のファンだ。アショクが6〜8歳の頃にインドのテレビで放送されており、楽しく見ていた思い出があるという。

前週のマレーシアで行われたメイバンク選手権は27位だったが、「結構な数のバーディーも取れて、自分のスコア的には凄くいい調子」と手応えを感じている。初日は38位でスタート。この日は70で回り、34位に順位を上げた。「今週も調子を維持していければ」。スコアを伸ばして日本で新たな思い出をつくる。

◇アディティ・アショク 1998年3月29日生まれ、インド・バンガロール出身の27歳。16年にプロ転向し、リオ五輪にインド代表として出場。今季はトップ10入りが2回。フェアウエーキープ率は79.7％で全体7位。1メートル73。