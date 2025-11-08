日テレ『ベストアーティスト』放送決定 総合司会は櫻井翔が続投、2部制で放送枠1時間拡大【コメント全文】
2001年に放送を開始し、今回で25回目の放送となる日本テレビ系音楽の祭典『ベストアーティスト2025』が、29日に放送されることが8日、発表された。
【写真】今年も頼もしい3人！司会を務める羽鳥慎一ら
今年の番組テーマは「音楽の旅〜Music journey〜」。番組では、1年を音楽とともに振り返り、テーマにちなんだスペシャル企画も予定している。2025年を彩ったトピックスとともに、ヒット曲を届ける。総勢約40組のアーティストが登場する。
総合司会は櫻井翔、司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務め、今年も生放送となる。さらに、第1部（後3：55〜後4：55）、第2部（後7：00〜後10：54）の構成となり、放送が1時間拡大される。
【コメント】
■総合司会・櫻井翔
――今年も『ベストアーティスト』の総合司会を務めることについて。
今回、放送25回目を迎えるということで、歴史ある番組の節目のタイミングで、また総合司会を務める機会をいただけたことをうれしく思っています。取材を受けた今日、「急に年末が迫ってきたな」という感じがしました（笑）。今回も、とても豪華なアーティストのみなさんにご出演いただき、海を渡った企画などもあるので、華やかな番組になると思います。
――今年の『ベストアーティスト』で楽しみにしていること、見どころ。
今回は放送時間の幅が広くなり、第1部、第2部という構成で、例年より少し早い時間から第1部の放送が始まりますので、より多くのアーティストのみなさんにご出演いただけることを楽しみにしています。
――今回の番組のテーマ「音楽の旅〜Music journey〜」”にちなみ、旅のお供になっている1曲、旅の思い出の1曲は。
全然季節は関係ないですが、ケツメイシの「夏の思い出」と「よる☆かぜ」は、夏の旅の思い出の曲です。まだ車の免許も取ったばかりで、初めて車で海に行くときに聴いていたのが、ケツメイシの「夏の思い出」でした。
嵐の「Turning Up」も、初めてロサンゼルスでミュージックビデオを撮ったということもあって、撮影かつ仕事でありながら、それ自体が「旅」だったという感じが強いですね。なので、あの曲を聴いたり、ミュージックビデオを見たりすると、5人でロサンゼルスに行ったことを思い出しますね。
――視聴者へメッセージ。
ご出演いただくアーティストのみなさんが豪華なのはもちろん、楽しんでもらえるワクワクするような企画も粒ぞろいなので、ぜひ家族そろってご覧いただけたらなと思います。
【写真】今年も頼もしい3人！司会を務める羽鳥慎一ら
今年の番組テーマは「音楽の旅〜Music journey〜」。番組では、1年を音楽とともに振り返り、テーマにちなんだスペシャル企画も予定している。2025年を彩ったトピックスとともに、ヒット曲を届ける。総勢約40組のアーティストが登場する。
【コメント】
■総合司会・櫻井翔
――今年も『ベストアーティスト』の総合司会を務めることについて。
今回、放送25回目を迎えるということで、歴史ある番組の節目のタイミングで、また総合司会を務める機会をいただけたことをうれしく思っています。取材を受けた今日、「急に年末が迫ってきたな」という感じがしました（笑）。今回も、とても豪華なアーティストのみなさんにご出演いただき、海を渡った企画などもあるので、華やかな番組になると思います。
――今年の『ベストアーティスト』で楽しみにしていること、見どころ。
今回は放送時間の幅が広くなり、第1部、第2部という構成で、例年より少し早い時間から第1部の放送が始まりますので、より多くのアーティストのみなさんにご出演いただけることを楽しみにしています。
――今回の番組のテーマ「音楽の旅〜Music journey〜」”にちなみ、旅のお供になっている1曲、旅の思い出の1曲は。
全然季節は関係ないですが、ケツメイシの「夏の思い出」と「よる☆かぜ」は、夏の旅の思い出の曲です。まだ車の免許も取ったばかりで、初めて車で海に行くときに聴いていたのが、ケツメイシの「夏の思い出」でした。
嵐の「Turning Up」も、初めてロサンゼルスでミュージックビデオを撮ったということもあって、撮影かつ仕事でありながら、それ自体が「旅」だったという感じが強いですね。なので、あの曲を聴いたり、ミュージックビデオを見たりすると、5人でロサンゼルスに行ったことを思い出しますね。
――視聴者へメッセージ。
ご出演いただくアーティストのみなさんが豪華なのはもちろん、楽しんでもらえるワクワクするような企画も粒ぞろいなので、ぜひ家族そろってご覧いただけたらなと思います。