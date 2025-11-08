米大リーグ機構は６日（日本時間７日）、打撃のベストナインに相当するシルバースラッガー賞のナ・リーグ受賞者を発表し、ドジャースの大谷翔平投手（３１）がＤＨ部門で選出された。ア・リーグのエンゼルス時代（２１、２３年）を含め、３年連続４度目。イチローの３度を抜いて日本人最多となった。同部門では史上最多Ｄ・オルティス（７度）に次ぐ２位タイに浮上した。

本塁打、打点の２冠に輝いたシュワバー（フィリーズ）を押しのけた。監督とコーチの投票で決まる同賞は、シュワバーとの一騎打ちとみられていたが、“無冠”の大谷がタイトルを防衛した。本塁打はシュワバー５５に対して大谷が５４、打点はシュワバー１３２に対して１０２。打率は大谷が上回るがリーグ１３位で、決め手となったのはＯＰＳ（出塁率＋長打率）だった。

受賞者を発表した番組で進行役は「最も接戦でした。しかしＯＰＳでの圧倒的な数字、打席での存在感とオーラは、誰も否定できません」と紹介。１０９四球、１４６得点、そして「総合打撃力の指標」と言われるＯＰＳ１・０１４は全てリーグトップ。３年連続「１超え」となったＯＰＳは、メジャー全体で毎年２〜３人しか達しない水準で、２位のシュワバー（・９２８）に大差をつけた。本塁打と打点以外の多くの項目で大谷が上回っており、総合的な貢献度で票が集まったようだ。

◆シルバースラッガー賞 打撃のベストナインに相当する賞で１９８０年創設。監督やコーチの投票で、両リーグ各ポジションから選ばれる。自チームの選手には投票できない。バリー・ボンズが最多の１２度受賞。日本選手では０１年にイチロー（マリナーズ）が外野手として初受賞。