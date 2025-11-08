ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は１９４ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式7日（NY時間15:10）（日本時間04:10）
ダウ平均 46718.09（-194.21 -0.41%）
ナスダック 22789.10（-264.89 -1.15%）
CME日経平均先物 50030（大証終比：-280 -0.56%）
欧州株式7日終値
英FT100 9682.57（-53.21 -0.55%）
独DAX 23569.96（-164.06 -0.69%）
仏CAC40 7950.18（-14.59 -0.18%）
米国債利回り
2年債 3.535（-0.021）
10年債 4.073（-0.010）
30年債 4.686（+0.006）
期待インフレ率 2.278（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.666（+0.016）
英 国 4.466（+0.033）
カナダ 3.161（+0.057）
豪 州 4.352（-0.014）
日 本 1.674（-0.006）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.71（+0.28 +0.47%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4011.70（+20.70 +0.52%）
ビットコイン（ドル）
102465.13（+1384.47 +1.37%）
（円建・参考値）
1570万0732円（+212142 +1.37%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
