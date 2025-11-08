ＮＹ各市場　４時台　ダウ平均は１９４ドル安　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式7日（NY時間15:10）（日本時間04:10）
ダウ平均　　　46718.09（-194.21　-0.41%）
ナスダック　　　22789.10（-264.89　-1.15%）
CME日経平均先物　50030（大証終比：-280　-0.56%）

欧州株式7日終値
英FT100　 9682.57（-53.21　-0.55%）
独DAX　 23569.96（-164.06　-0.69%）
仏CAC40　 7950.18（-14.59　-0.18%）

米国債利回り
2年債　 　3.535（-0.021）
10年債　 　4.073（-0.010）
30年債　 　4.686（+0.006）
期待インフレ率　 　2.278（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.666（+0.016）
英　国　　4.466（+0.033）
カナダ　　3.161（+0.057）
豪　州　　4.352（-0.014）
日　本　　1.674（-0.006）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.71（+0.28　+0.47%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4011.70（+20.70　+0.52%）

ビットコイン（ドル）
102465.13（+1384.47　+1.37%）
（円建・参考値）
1570万0732円（+212142　+1.37%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ