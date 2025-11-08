ボートレースまるがめの開設73周年記念競走「G1京極賞」は2日目。注目は12Rドリーム戦だ。

馬場は2走目に6着と大敗したが足は悪くない。マイペースのイン戦に運んで押し切る。西山が機力劣勢だけに白井のセンター戦を対抗視。宮地はカドから機敏に立ち回って上位争いへ。関はアウトから角度良く捲り差して食い下がる。

＜1＞馬場貴也 足は普通くらいだと思うけど、別に気になるところはない。いいところもちょっと分からない。本体を一度点検してみます。

＜2＞西山貴浩 整備をしたけど何もなくて全然良くない。今から換えた部品をまた戻すけど、前検も下がっていましたからね。

＜3＞白井英治 足も乗り心地もまずまず悪くなく全部が普通。ストレスなく走れる。

＜4＞宮地元輝 いいところと悪いところがある。エンジンの素性自体は普通でしょう。前半でいいところがあったけど、通り過ぎて悪くなっている。

＜5＞関浩哉 仕上がりは普通だったけど、まだ合っていない。直線が心もとなかった。乗り心地も良くない。しっかり乗れるように調整したい。

＜6＞森高一真 いろいろやったけどパッとしない。試運転でも足負けしているし、大したことはなさそう。またいろいろやってみます。