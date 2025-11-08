日本サッカー協会は7日、イングランド遠征に臨むU―22日本代表メンバーを発表し、大岩剛監督（53）が都内で会見した。招集全26人を05年生まれ以降の28年ロサンゼルス五輪世代で編成し、U―20W杯チリ大会メンバー12人を選出。同大会まで指揮した船越優蔵監督からバトン受け、第2次政権が本格始動する大岩監督は「融合もだし、まず我々のすべきこと、チームとしての約束事を共有することがスタートになる」と語った。

今遠征ではU―20イングランド代表との親善試合、同国プレミアリーグのボーンマスと練習試合に臨む。来年1月にU―23アジア杯サウジアラビア大会を控えており「決勝まで行って優勝を目指す」と意気込んだ。

▽U―22日本代表メンバー

＜GK＞

小林将天（FC東京）

☆ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋）

☆荒木琉偉（G大阪）

＜DF＞

小泉佳絃（明大）

☆市原吏音（大宮）

高橋仁胡（C大阪）

☆梅木怜（今治）

☆喜多壱也（Rソシエダード）

☆小杉啓太（ユールゴーデン）

永野修都（鳥取）

土屋櫂大（川崎F）

☆森壮一朗（名古屋）

＜MF＞

☆大関友翔（川崎F）

保田堅心（ゲンク）

☆石渡ネルソン（いわき）

☆石井久継（湘南）

嶋本悠大（清水）

川合徳孟（磐田）

＜FW＞

☆斎藤俊輔（水戸）

永田滉太朗（ポルト）

☆横山夢樹（今治）

道脇豊（ベベレン）

石橋瀬凪（湘南）

山口太陽（FC東京）

徳田誉（鹿島）

新川志音（鳥栖U―18）

☆はU―20W杯日本代表