U22日本代表 イングランド遠征メンバー発表 全26選手ロス五輪世代で大岩第2次政権本格始動
日本サッカー協会は7日、イングランド遠征に臨むU―22日本代表メンバーを発表し、大岩剛監督（53）が都内で会見した。招集全26人を05年生まれ以降の28年ロサンゼルス五輪世代で編成し、U―20W杯チリ大会メンバー12人を選出。同大会まで指揮した船越優蔵監督からバトン受け、第2次政権が本格始動する大岩監督は「融合もだし、まず我々のすべきこと、チームとしての約束事を共有することがスタートになる」と語った。
今遠征ではU―20イングランド代表との親善試合、同国プレミアリーグのボーンマスと練習試合に臨む。来年1月にU―23アジア杯サウジアラビア大会を控えており「決勝まで行って優勝を目指す」と意気込んだ。
▽U―22日本代表メンバー
＜GK＞
小林将天（FC東京）
☆ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋）
☆荒木琉偉（G大阪）
＜DF＞
小泉佳絃（明大）
☆市原吏音（大宮）
高橋仁胡（C大阪）
☆梅木怜（今治）
☆喜多壱也（Rソシエダード）
☆小杉啓太（ユールゴーデン）
永野修都（鳥取）
土屋櫂大（川崎F）
☆森壮一朗（名古屋）
＜MF＞
☆大関友翔（川崎F）
保田堅心（ゲンク）
☆石渡ネルソン（いわき）
☆石井久継（湘南）
嶋本悠大（清水）
川合徳孟（磐田）
＜FW＞
☆斎藤俊輔（水戸）
永田滉太朗（ポルト）
☆横山夢樹（今治）
道脇豊（ベベレン）
石橋瀬凪（湘南）
山口太陽（FC東京）
徳田誉（鹿島）
新川志音（鳥栖U―18）
☆はU―20W杯日本代表