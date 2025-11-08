ºÇ²¼°Ì¤Î¿·³ã¡¡8Æü¤Ë19°Ì¤Î¾ÅÆîÀï¡¡17Àï¤Ö¤ê¾¡Íø¤Ø¡¡ËÙÊÆ¼ç¾¡Ö¸½¾õ¤òÂÇÇË¤·¤¿¤¤¡×
¡¡4¾¡11Ê¬¤±20ÇÔ¤ÇºÇ²¼°Ì¤Î¿·³ã¤Ï8Æü¤ËÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè36Àá¤Ç19°Ì¤Î¾ÅÆî¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£7Æü¤Ï¿·³ã¡¦À»äÆÄ®¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸ß¤¤¤ËJ2¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤Î°ìÀï¤Ç¡¢ËÙÊÆÍªÅÍ¼ç¾¡Ê31¡Ë¤ÏÍèµ¨¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ë»ÑÀª¡£16»î¹ç¾¡¤Á¤Ê¤·¡Ê4Ê¬¤±12ÇÔ¡Ë¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á¡¢ºÇ²¼°Ì¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡¾ÅÆî¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï3¡£ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ï¿·³ã¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾¡¤Æ¤Ð13»î¹ç¤Ö¤ê¡¢¼Â¤ËÌó4¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÇ²¼°ÌÃ¦½Ð¤È¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢J2¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢ËÙÊÆ¤Ï½ç°Ì¤è¤ê¤â¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¡¢17»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òÌÜ»Ø¤¹°ÕµÁ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡Ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¡Ë¾¡¤Á¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¥¯¥é¥Ö¤ÎÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡Ê¾¡Íø¤¬¡ËÉ¬Í×¡£½ç°Ì¤É¤¦¤³¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¸½¾õ¤òÂÇÇË¤·¤¿¤¤»×¤¤¤¬¶¯¤¤¡×
¡¡ºòµ¨¤ÏJ1¤Ë»ÄÎ±¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢9»î¹ç¾¡¤Á¤Ê¤·¤Î¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤â³«Ëë¤«¤é8»î¹ç¤âÇòÀ±¤òµó¤²¤é¤ì¤º¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À·×17»î¹ç¾¡¤Á¤Ê¤·¤Ï¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«Ëë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÍ¾·×¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤ÈËÙÊÆ¡£¾¡Íø¤ò´ê¤¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¾¡¤ÁÅÀ3¤òÆÏ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Íèµ¨¤ÎÀï¤¤¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¡¢¸½ºß¤Î16»î¹ç¾¡¤Á¤Ê¤·¤È¤¤¤¦ÉÔÌ¾ÍÀ¤ÊµÏ¿¤òÁá¤¯»ß¤á¤è¤¦¤ÈÉ¬¾¡¤òÀÀ¤¦¡£
¡¡6µ¨Ï¢Â³6²óÌÜ¤Î¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿º£µ¨¡£¸åÈ¾Àï¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¡¢Îý½¬¤Ç¤â¸·¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë»Ñ¤¬Â¿¤¤¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¿¿·õ¤ÊÃæ¤Ç¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¾Ð´é¤â¸«¤»¤¿¡£¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¤Ï¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢²¿¤«¾¯¤·¤Ç¤âÆÀ¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿Ãæ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òºÆ³ÎÇ§¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ì¡¢°Å¤¤´é¤ò¤·¤Æ¡¢²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â²¿¤âÆÀ¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¤³¤Î2½µ´Ö¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿Îý½¬¤òÀÑ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¾ÅÆî¤ÏÁ°Àá¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¹ß³Ê¤¬·èÄê¤·¤¿¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤Îº£Àá¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¼ç¾¤Ï¡Ö¤½¤ì°Ê¾å¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡Ê»î¹ç¤Ë¡ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤«¤é»Å³Ý¤±¤ë°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¹¶¼é¶¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¸ß¤¤¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò·ü¤±¤¿»î¹ç¡£¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£¡ÊÀ¾´¬¡¡¸²ð¡Ë
¡¡¡û¡Ä¾ÅÆî¤Ï6¾¡8Ê¬¤±21ÇÔ¤Ç19°Ì¡£19»î¹ç¤Ç¾¡¤Á¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ç¤ËÍèµ¨¤ÎJ2¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·³ã¤È¤ÎÄ¾¶á5»î¹ç¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï1¾¡2Ê¬¤±2ÇÔ¡£59¼ºÅÀ¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¡£ÈïÀèÀ©¤¬23»î¹ç¤È¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Ç¡¢¤½¤ÎÆâÌõ¤Ï4Ê¬¤±19ÇÔ¤ÈµÕÅ¾¾¡¤Á¤Ï¤Ê¤¤¡£29ÆÀÅÀ¤â¥ê¡¼¥°18°Ì¤À¤¬¡¢¹¶·â¿ô¤Ï8°Ì¤È·è¤·¤ÆÄã¤¯¤Ê¤¤¡£